Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

オフィス内など、バッグを持たずに過ごすときに直面するのが、スマホをどこに収納するか問題ではないでしょうか。ポケットよりもスタイリッシュで、しかも取り出しやすい携帯スタイルはないものかと、探し求めていたところ、腰に差すだけのスマホホルダーに行き着きました。

こちらの「Smart Gear +」を試してみたところ、想像以上に使いやすかったので内容をご紹介していきます。

ファーストインプレッション：想像以上の高級感

Photo: 山田洋路

「Smart Gear +」実物を目の前にすると、イタリアンレザー風のPUレザーは、画像で見るよりも落ち着いた光沢があるのがわかります。

これなら、スーツはもちろんのこと、ラフな格好と合わせても浮かないな、と直感しました。

装着感と安定性：動いてもズレにくい

Photo: 山田洋路

スマホホルダーで重要視したいのが装着感。クリップフック式は「すぐにズレるのでは？」と懸念していましたが、この考えは杞憂に終わりました。

Photo: 山田洋路

今回、ベルトなしのラフな短パンで試してみましたが、2本のフックがウエスト部にガッチリと食い込んで、階段を駆け上がっても、ホルダーの位置が大きくズレることはなさそうです。

ホルダー本体が薄くて軽い（約100g）のもあって、スマホを入れた状態で過ごしても、違和感がありません。

「早打ち」の実力：スマホの抜き取りは、まさに瞬時

Photo: 山田洋路

この製品のハイライトは、スマホの取り出しやすさです。底面に設けられたホールを指で軽く押し上げるだけで、スマホが「スッ」と飛び出してきます。

必要なとき、瞬時にスマホを抜き取る一連の動作は、早打ちガンマンを彷彿とさせるもの。着信への反応からタッチ決済まで、誰よりも早く済ませられそうです。

Photo: 山田洋路

スマホを納めるときもリズミカルでスムーズ。PUレザー製の立体的なデザインが、もうリボルバーを収めるホルスターにしか見えなくなりました。

今回試してみて、「Smart Gear +」は、スマホ使いのモタつきを改善したいと感じている、多くのビジネスパーソンの味方になってくれそうだとわかりました。

スマホへのアクセスを、いまより1秒でも速くしたい方には特にオススメ。そのスペック詳細を、ぜひプロジェクトページからチェックしてみてください。

腰に差すだけ着脱3秒！手ぶらでスマホを持ち歩く！ビジネスマン専用スマホホルダー 4,230円 machi-ya割、一般発売予定価格より15%OFF machi-yaで見る

>>腰に差すだけ着脱3秒！手ぶらでスマホを持ち歩く！ビジネスマン専用スマホホルダー

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya