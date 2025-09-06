腰にスッと差してスマホを抜き取る仕様のスマホホルダー「Smart Gear +」を試してみた
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
オフィス内など、バッグを持たずに過ごすときに直面するのが、スマホをどこに収納するか問題ではないでしょうか。ポケットよりもスタイリッシュで、しかも取り出しやすい携帯スタイルはないものかと、探し求めていたところ、腰に差すだけのスマホホルダーに行き着きました。
こちらの「Smart Gear +」を試してみたところ、想像以上に使いやすかったので内容をご紹介していきます。
ファーストインプレッション：想像以上の高級感
「Smart Gear +」実物を目の前にすると、イタリアンレザー風のPUレザーは、画像で見るよりも落ち着いた光沢があるのがわかります。
これなら、スーツはもちろんのこと、ラフな格好と合わせても浮かないな、と直感しました。
装着感と安定性：動いてもズレにくい
スマホホルダーで重要視したいのが装着感。クリップフック式は「すぐにズレるのでは？」と懸念していましたが、この考えは杞憂に終わりました。
今回、ベルトなしのラフな短パンで試してみましたが、2本のフックがウエスト部にガッチリと食い込んで、階段を駆け上がっても、ホルダーの位置が大きくズレることはなさそうです。
ホルダー本体が薄くて軽い（約100g）のもあって、スマホを入れた状態で過ごしても、違和感がありません。
「早打ち」の実力：スマホの抜き取りは、まさに瞬時
この製品のハイライトは、スマホの取り出しやすさです。底面に設けられたホールを指で軽く押し上げるだけで、スマホが「スッ」と飛び出してきます。
必要なとき、瞬時にスマホを抜き取る一連の動作は、早打ちガンマンを彷彿とさせるもの。着信への反応からタッチ決済まで、誰よりも早く済ませられそうです。
スマホを納めるときもリズミカルでスムーズ。PUレザー製の立体的なデザインが、もうリボルバーを収めるホルスターにしか見えなくなりました。
今回試してみて、「Smart Gear +」は、スマホ使いのモタつきを改善したいと感じている、多くのビジネスパーソンの味方になってくれそうだとわかりました。
スマホへのアクセスを、いまより1秒でも速くしたい方には特にオススメ。そのスペック詳細を、ぜひプロジェクトページからチェックしてみてください。
Photo: 山田洋路
Source: machi-ya