タレント・中川翔子が6日に自身のインスタグラムを更新。双子を妊娠し、人生初めて膝を寝違えたと明かした。

現在双子を妊娠中の中川。おなかが大きくなる過程や、妊婦生活の日常を日々発信している。

近況の写真を複数枚投稿。その中で、下のアングルから撮影した自撮りショットについて「写真こわいw 暗闇でゲームしてるからです」と説明。「ついに34週に突入しました、お腹張りやすいから本当に安静にするしかないから家事も控えてもうひたすらおとなしくゲームします今日は原神面白いから助かってる」と記した。

さらに、「今朝初めて、膝を寝違えましたw」と告白。「たぶん、お腹重すぎて、左むきから無意識に右にむこうとしてひざがキマッたぽいです ひとりサブミッション」と嘆き「こんな世界があるのをこの身体になるまで知らなかった」と新たな発見も。

「おとうさんおかあさんから赤ちゃんグッズがいっぱいとどきました、子さんだけじゃないあたたかい家族が増えたの実感して嬉しいです ゴボチも嬉しい！大好物！今半の大将からも見たことないくらい巨大立派なぶどうをいっぱいいただきました！果物大好き本当に毎日旬の果物いただけて幸せ！みなさまの優しさが本当にありがたい 生まれたら双子といっしょにみんなにご挨拶したい！」と感謝し「ラストスパートです 頑張ります！今月末まで耐えようね双子よ！」と意気込んだ。