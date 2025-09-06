Photo: SUMA-KIYO

急な災害時に備えて、防災セットを用意することにしたのですが、給水所などで水を入れてもらうためのボトル選びで悩んでいました。

1L程度の容量は欲しいものの、ペットボトルや水筒は持ち出し袋に入れておくには、どうしても嵩張ってしまうんですよね…。

ソフトとハードのハイブリッド

Photo: SUMA-KIYO

そんな問題を解決してくれたのが、CNOC（クノック）から発売されている「Vesica 1L Collapsible Bottle」。

一見、普通のウォーターボトルのようですが、実はこれ、容器の上部と下部だけが硬いプラスチック製で、中間部分は柔らかい素材を使用しているハイブリッドタイプのウォーターボトルなんです。

Photo: SUMA-KIYO

この構造のおかげで、使用時はしっかりと自立し、未使用時にはパッと折りたたんでコンパクトに収納が可能。重量も容量1Lで60gと超軽量です。

耐久性にも優れており、うっかり落としたり踏んでしまっても簡単には破損しない堅牢なつくりになっています。

片手で飲める

Photo: SUMA-KIYO

一般的なソフトボトルは全体が柔らかいため非常に飲みにくいのですが、この「Vesica 1L Collapsible Bottle」は上部が硬いので、しっかり握って片手で飲むことができました。

口径もペットボトルと同じ規格のため、水が一気にドバッと出てしまうこともなく、傷口や手を洗うときにも水量を自在に調整でき、とても使いやすい印象です。

浄水器との相性も◎

Photo: SUMA-KIYO

口径が同じなので、ペットボトル用に設計された浄水器と組み合わせて使えるのも、このボトルの大きな利点。中間部分がペットボトルより柔らかいため、手で押して圧をかけやすく、浄水作業をよりスムーズに行えます。

さらに、ボトルの上部と下部を中間部分に向かって押し込むことで、ハイスピードで水をろ過することも可能です。（一般的なペットボトルではこうした使い方は難しいですよね）

通常なら1Lの水を浄水するのに数分かかりますが、このボトルならわずか数十秒で飲料水を確保できました。

Photo: SUMA-KIYO

登山用品や防災用品として販売されている浄水器は、河川や水たまりの水を飲料水に変えるほどの高い浄水能力を備えているので、ボトルと一緒に防災セットへ入れておけば、断水や給水制限といった万が一の状況でも安心して水を確保できますよ。

アウトドアにも最適

Photo: SUMA-KIYO

また本体には、ぶら下げるのに便利なガイラインループや、手やリュックのサイドポケットから滑り落ちにくい表面の凹凸加工が備わっており、登山などのアウトドアシーンにも最適。小さく畳めば荷物にならないため、予備のボトルとしても重宝しています。

カラーは「PURPLE」と「GREEN」の2色展開、サイズは1Lのみとなっています。

Source: moonlightgear, Photo: SUMA-KIYO