¡ÚÍè½µ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÂè24½µ¡¡»Ä¤ê3½µ¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«Èô¤Ù¡×¿ó¡õ¼êÖº¼£Ãî¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤ÏÈ¾Ç¯¸å¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï8Æü¤«¤éÂè24½µ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡£¸ì¤ê¤ÏÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè24½µ¡Ê9·î8Æü¡Á9·î12Æü¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¡£
¡¡Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇ¼´ü¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ºî¶È¤¬°ìÂ©¤Ä¤¡¢¿ó¤ÏÌø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ËÍê¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼êÖº¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¤Î¤Ö¤Ï°ì¿Í¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡ÄÈô¤Ù¡×¡½¡½¡£È¾Ç¯¸å¡¢¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»»á¤Ï54ºÐ¤Î1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ë¡¢³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ò¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¤«¤é¾å°´¡£ºÇ½é¤ÏÊ¿²¾Ì¾É½µ¤À¤Ã¤¿¡£