福岡県警小倉北署は５日、万引き事件容疑者を現行犯逮捕した北九州市子ども家庭局職員、今野貴充さん（５６）に感謝状を贈呈した。

空手の有段者の今野さんは、「足がすくむことはなかった。被害を一つでも減らせ、光栄だ」と語り、谷山浩一郎署長は「本当に感謝している」と伝えた。（饒波あゆみ）

同署によると、事件は８月２６日に発生。同市小倉北区の百貨店「小倉井筒屋」のブランド品店で、５０歳代の男がショルダーバッグ２点（販売額計８４万７０００円）を盗んで逃げたところ、店にいた今野さんが約２００メートル離れた歩道で取り押さえ、駆けつけた警察官に引き渡した。

この日、今野さんは休日で、２０歳の娘のプレゼントを選ぶために妻を含めた家族３人で店を訪れていた。娘から「何かおかしい」と肩をたたかれ、今野さんは逃げる男を目撃。呼び止めながら、追いかける店員も見た。娘にもう一度肩をたたかれて「行って」と促され、男を追った。

今野さんは空手五段で、２０１２年に市職員に採用される前にはキックボクシング選手としてリングに上がった経験もあるという。今もトレーニングを続けており、「暴力への対応には自信があり、絶対に捕まえるという思いで追いかけた。盗難品に傷がつかなくて良かった」と振り返った。

その後、娘に抱きしめてもらったといい、「人生で一番幸せな時間だった」と目を細めた。