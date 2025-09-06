神戸市が主催したＩＣＨＩＲＯ×ＫＯＢＥ【若者たちと一期一会のキャッチボール】−イチローに聞きたい−が６日、神戸市の松方ホールで開催され、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が市内の高校３年生６人とトークセッションを行った。

話題は米大リーグでの野球殿堂入りの話となり、約２０分間英語で行った式典のスピーチでの苦労話を披露。「命削れますよあれ、あのスピーチで２キロ位痩せるからね」と会場を笑わせた。「英語できない人間があのスピーチをするストレス想像できる？どれだけ練習したって準備できたって状態にならない。野球と一緒で。覚悟決めるしかないなって。十分じゃないのが正常と実感しました」と話した。

教師を目指している高校生から質問された際には現在の教育のあり方について持論を述べた。人に伝える、教えるときに大切にされていることを問われ「自分が経験してきたことから言葉を紡ぐ、人のことだとばれてしまう。あくまで自分が経験してきたことから言葉を選ぶ」と回答。教師という仕事柄にも言及し「頭に詰め込む能力は高いんだけどなかなか人生経験を踏めないと思う。これは結構怖いことだなと。頭に詰め込むだけの言葉はすごく怖い」と話した。