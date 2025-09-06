えぇッ！ この服【しまむら】なの！？ 大人のきれい見え♡「ブラック系ワンピ」

大人っぽく洗練された雰囲気をまとえるブラックのアイテム。プチプラで取り入れるなら、きれい見えが狙えるワンピースがおすすめ。今回は、フェミニンコーデを発信しているインフルエンサーたちが絶賛している【しまむら】のワンピースをご紹介します。大人っぽさも女性らしさも兼ね備えたブラックワンピは、ワードローブの1軍になるかも。

楽ちんなのにすっきり見え！

【しまむら】「TT*KIWウェーブOP」\1,969（税込）

スラリとした美しいロング丈が、大人っぽく優雅な雰囲気を演出するワンピース。身長164cmのインフルエンサー@minamii.__さんは「ゆったりシルエットだけど太って見えない程よい身幅」と高評価。サイドスリットが抜け感を与えるだけでなく、足捌きも良さそうです。1枚でヘルシーに着こなしたり、Tシャツやパーカーと重ね着してカジュアルに落とし込むのも◎

フェミニンなムードを引き出すフリル袖ワンピ

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

華やかなフリル袖がフェミニンなムードを演出するワンピース。甘めのフリルデザインも、シックな黒なら大人っぽく取り入れられるはず。裾にかけて緩やかに広がるフレアシルエットで、足元まで美しく見せてくれそうです。ゆとりのあるシルエットながらキリッと引き締まって見える黒ワンピは、楽ちん & オシャレを叶えたい大人女性の強い味方になってくれるかも。

