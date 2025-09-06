オリックス―日本ハム

5日のプロ野球、オリックス―日本ハム（京セラドーム）で起きた珍事に反響が広がっている。死球を投じた投手、受けた打者とも謝罪する場面に、ネット上では「思わず笑っちゃった」「何してんだよw」と熱い視線が注がれている。

異例の光景に騒然となった。0-0の4回、オリックス九里が投じた2球目、球速74キロのナックルカーブが日本ハム郡司に当たって死球に。九里はキャップを脱いで一礼。すると郡司もヘルメットのつばに手を当て、謝るような仕草を見せた。

パーソル パリーグTV公式Xが実際の映像を公開すると、死球を当てた投手だけでなく、打者も謝罪する珍光景に反響。X上には野球ファンの驚きや困惑の声で溢れていた。

「なんで郡司が謝ってんだよ」

「思わず笑っちゃった」

「不思議な結果」

「仲良しで何より」

「もしかしてオールスターしてる？」

「何してんだよw」

試合はオリックスが2-0で勝利。先発の九里が6回無失点の好投を見せ、5回に西川の適時打などで奪った2点のリードを最後まで守った。



