日向坂46・山口陽世、乃木坂46神宮公演を観覧「何度胸を打たれたことか」
日向坂46の山口陽世が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、乃木坂46の神宮公演を観覧したことを報告。ライブの感想をつづり、心を打たれた様子を明かした。
【写真】乃木坂46神宮公演を観覧した日向坂46・山口陽世
乃木坂46は4日から7日にかけて、明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催中。山口は初日の公演を訪れたようだ。
ストーリーズで山口は「昨日乃木坂46さんのライブを観に行かせていただきました！」と報告。「可愛くて美しくて何度胸を打たれたことか、、、とても楽しませていただきました！」とつづり、紫に光るサイリウムの写真を添えてライブを振り返った。
さらに「素敵なライブをありがとうございました！ 明日、明後日の公演も遠くから応援しております！」とメッセージを送り、乃木坂46への敬意と応援の思いを表していた。
引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）
