指原莉乃、しっとり大人魅力かもす近況ショットに「え、、まじかわいい」「いいオンナすぎてる」「綺麗になったのう」
元HKT48でタレントの指原莉乃（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、近況ショットを公開。ファンから「美しい」などと反響が集まっている。
【写真】二の腕＆デコルテあらわ、“美女オーラ”全開な指原莉乃
投稿で、「夏、終わりで、いいですね！？」などとコメント。レストランでグラスを片手に微笑み。二の腕＆デコルテあらわなトップス姿にツヤ肌メイクで、大人の魅力を見せつけている。
この投稿に「え、、まじかわいい」「さっしー綺麗になったのう」「コメントせずにはいられない美しさ」「綺麗 美女」「いいオンナすぎてる」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
