今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第73回目に取り上げるのは1989年にデビューした日産スカイラインGT-R（R32型）だ。

R35スカイラインが生産終了

日産は2025年2月に8月の生産終了までの生産予定分のオーダーが入ったことにより、1月末の時点でGT-Rの新規受注を終了したことをホームページ上で明らかにしていた。その言葉どおり、2025年8月26日に日産の栃木工場においてR35GT-Rの最終生産車のオフライン式が開催された。そう、日本を代表するスーパースポーツカーがついに生産終了となってしまったのだ。

R35GT-Rは日産再建を目指す当時のカルロス・ゴーン社長の肝いりの一台で2007年に登場。スカイラインの名を捨て、GT-Rとして独立車種となった。2007〜2025年の18年間で約4万8000台が生産され、その37％が日本で販売された（約1万7800台）。R32GT-Rがオーストラリア、R33＆R34GT-Rがイギリス、ともに右ハンドルの国に少数輸出されていた程度で、ほぼドメスティックカーだったのに対し、R35GT-Rは欧米でも人気だったのは販売の海外比率からもわかる。

栃木工場で開催された最終生産車オフライン式のもよう

日産のエスピノーサ社長が次期GT-Rの存在を明言!?

R35GT-Rは、当時のゴーン社長から全権を任されていた開発責任者の水野和敏氏の情熱が注がれた一台。水野氏は2013年3月いっぱいで日産を退社し、その後のGT-R開発を引き継いだのは田村宏志氏で、水野氏同様に熱いマインドで開発を続けた。

水野氏の作品も田村氏の作品も同じGT-Rながら、まったく別物と称されるのは、両氏のスポーツカーに対するスタンス、ポリシーの違い、そして日産がGT-Rに何を求めていたのかの違いで、いい悪いではないと思う。個人的に両氏ともにリスペクトしているが、日産には存在しなかった超高性能スポーツを一から作り上げた水野氏は偉大だ。

日産からGT-Rの車名が消えてしまったのは残念だが、日産のイヴァン・エスピノーサ「GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません。（中略）現時点で正確な計画は確定していませんが、GT-Rは進化し、再び登場するでしょう」というコメントを信じてその時を待とう!!

第2世代、第3世代GT-Rが4台勢ぞろい

R32で16年ぶりにGT-Rが復活

日産にとってGT-Rというクルマは昔から特別な存在だ。70歳以上の世代のクルマ好きにとっては、第一世代のハコスカGT-R（PGC10型／KPGC10型）、ケンメリGT-R（KPGC110型）の凄さというのを実感しているかもしれないが、筆者も含めアラカン世代、それよりもちょっと下の世代にとっては、GT-Rというクルマの凄さや別格の存在であることを実感したのは1989年デビューのR32スカイラインGT-Rだろう。

R32GT-Rに今でも憧れている人は多いはず

GT-Rとはスカイラインの高性能モデルなのだが、このR32GT-Rの最大のトピックスは、16年ぶりに復活した点だ。第一世代GT-Rは、初代スカイラインGT-RであるハコスカGT-Rで超高性能の代名詞として認知されたものの、2代目のケンメリGT-Rは、搭載するS30型2L、直6ターボエンジンが昭和48年排ガス規制に適合できず、デビュー後3カ月で生産・販売を終了（総生産台数はわずか197台）した幻の一台だったために、筆者よりも上の世代にとっては特別な思いがあったのだろう。

筆者はR32GT-Rがデビューした時は大学4年生。もともとスカイラインに強い思い入れはなかったし、むしろスカイラインよりもマークII、スープラ、ソアラといったトヨタ系モデルのほうに興味があったため、GT-Rが16年ぶりに復活と聞いても感激はなかった。しかし、その後それが愚かだったことを痛感するほどの衝撃を受けた。

BBSのホイールを装着するVスペックIIは大人気となった

GT-Rの名前を安売りしない

GT-Rの車名はGT：グランツーリスモとR：レーシングを合わせたもの。レーステクノロジーが投入されたモデル、レースで勝つためのモデルという想いが込められている。前述のとおり、2代目のケンメリGT-Rはわずか197台で生産・販売終了となった後、Rの付くモデルは6代目(ニューマンとか鉄仮面と呼ばれるモデル)にRS、7代目(セブンスと呼ばれるモデル)にGTS-Rがあるが、GT-Rと命名されなかった理由は何か。

それは6代目のRSターボのエンジンは2L、直4ターボで、GT-R＝直6というイメージに反するから。7代目のGTS-RはGT-Rと呼ぶにふさわしい性能がなかったというのが理由と言われている。GT-Rの名前は安売りしないという日産の矜持がそこにあるのだ。だからこそR32GT-Rの登場は”好き者”を歓喜させたのだ。

スカイラインGTS-Rは高性能だったが、GT-R基準ではなかったためGT-Rの名称が与えられなかった

日産以外にもGT-Rが存在

話はそれるが、基本的に車名というのは各メーカーが商標登録しているため、他メーカーでは使用できない。これはグレード名についても同様。これは車名やグレード名だけにとどまらず、ルノークリオがかつてホンダの販売会社として存在たクリオ店と被るということでルーテシアとして現在も販売しているのは有名な例だ。

日本車で初めてGTを名乗ったベレットにはGTR（ハイフンなし）が設定された

しかしGT-Rというグレード名は、いすゞベレットGTR（ハイフンなし）、トヨタセリカ2000GT-R、マツダサバンナRX-7GT-R、マツダファミリアGT-R、マクラーレンF1 GTR、BMW M3GTRなどなどいろいろなメーカーに存在する。それはGTやRSというグレードがいろいろ存在するのと同じで、固有の商標登録ができないためだ。ただ、GT-R＝スカイラインまたはGT-R＝日産というイメージが最も強いのは言うまでもない。

マクラーレンF1のレースモデルがGTR（ハイフンなし）

280psメーカー自主規制のきっかけとなった

で、R32GT-Rだ。R32GT-Rは1989年5月に8代目となるR32型スカイライン4ドアセダン＆2ドアクーペと同時に発表された。スカイラインシリーズは発表・発売が同時だったが、GT-Rは10月から販売開始。日産は同年7月にフェアレディZ（Z32型）を発表・発売したため、このZが日本車初の280psとして有名だが、発表ベースで言えばR32GT-Rが初ということになる。まぁ、日産がZ、R32GT-Rで立て続けに280psモデルを登場させたことが契機となり、その後2004年に4代目ホンダレジェンドが300psで登場するまで『280psのメーカー自主規制』という名の強制が15年も続いたのだ。

日本メーカーのエンジニアは、制約が多ければ多いほど燃えて高い壁を乗り越えていき独自の進化を遂げたのは事実だが、この悪しき慣例が日本車の進化、特に対欧州に及ぼしたネガは否定できない。

横桟のフロントグリルがフロントマスクを精悍に見せる

901運動の頂点

1989年、1990年の両年は、各メーカーから歴史に名を残す名車が多数登場しているが、R32GT-Rはその最高峰に君臨するモデルだ。ただ最高峰のGT-Rだけが凄いのではなく、高性能をいかんなく発揮できたのは、ベースとなっているR32型スカイラインが秀逸だったからだ。

日産は”1990年代に世界一の運動性能を実現する”という『901運動』を社内スローガンとして掲げ邁進。その結果生まれたのが、4輪マルチリンクサスペンション、後輪を操舵するHICAS、スーパーHICASで、日本車の常識を覆すハンドリング性能を実現。その頂点に君臨したのがR32GT-Rだったのだ。

901運動によりハンドリングの優れたいろいろな日産車が登場したが、その頂点がR32GT-R

開発責任者は伝説の伊藤修令氏

R32GT-Rを含めたR32スカイラインシリーズの開発責任者は伊藤修令氏。修令と書いて”ながのり”と読むのが正式なお名前なのだが、日産社内、業界では”しゅうれい”と呼ばれている御人だ。伊藤氏はプリンス自動車の前身である富士精密工業に入社し、スカイラインの生みの親と言われる櫻井眞一郎氏の下でスカイラインのシャシー設計を手掛けてきた伝説のエンジニア。

プリンスと日産が合併後もスカイライン、ローレルの開発に携わると同時に、日本のミニバンのパイオニアである初代プレーリー、初代マーチを手掛けてきたが、7代目スカイラインを手掛けていた櫻井氏が病に倒れたことにより、その開発主査を引き継いだ。しかし、伊藤氏が引き継いだ時には、7代目スカイラインの開発はほぼ終わっていて、実質ほとんど何も手を付けることができなかったという。

伊藤修令氏と愛車のR32GT-R（20世紀末に撮影!?）

7代目の屈辱場バネになっている

その引き継いだ7代目スカイラインは、対マークIIを意識しすぎて豪華に大きくなった代償として、既存のユーザーが離れてデビュー時の評価は目を覆いたくなるレベルだった。櫻井氏がほぼすべての開発を担っていたが、その批判は開発責任者という立場の伊藤氏に集中。自動車雑誌『ベストカー』の6月26日号では、徳大寺有恒氏を相手に、「R32スカイラインの開発責任者となることが決まった時は、7代目で味わった屈辱を晴らしたい気持ちでいっぱいだった」と吐露していた。

R32GT-Rは日本車のコーナリング革命を巻き起こした

伊藤氏は7代目の登場後、スカイラインに求められているのはマークIIの後追いをするのではなく、走りに特化することであると痛感。そしてそのことがスカイラインを再生する一番の近道という考えでR32スカイラインを開発したという。例えば4ドアセダンのリアの居住性などについては、走りのために犠牲になることはいとわない、という割り切った姿勢で開発に臨んだことも話していた。

そう考えると、屈辱的だったとはいえ7代目の開発責任者になったことが、R32という名作を生み出す原動力となっていたのは間違いない。

エクステリアで標準と差別化

R32GT-Rは全長4545×全幅1755×全高1340mmで今の日本車と比べると小さい。ベースの2ドアクーペの全幅が1695mmなので、前後の膨らんだブリスターフェンダーによって60mm（片側30mm）拡幅されているだけなのだが、実車を見比べるとその迫力はケタ違い。

エクステリアデザインではそのブリスターフェンダー以外では、2ドアクーペがグリルレスに対し、GT-Rは横桟グリルを装着。普通のR32スカイラインのグリルレスも好評だったが（個人的にはウーパールーパーのように見えて嫌いだった）、グリルがあるほうが断然スパルタンでカッコいい。何よりも顔が引き締まっているのがいい。

R32GT-Rのデビュー時のイメージカラーはガンメタ。後に追加されたVスペック、VスペックIIで白が人気となったが、R32GT-Rといえばガンメタのイメージが強い。

前後のオバフェン、リアスポイラーが精悍さを醸し出す

レースに勝つために生まれた

R32GT-Rのセールスポイントはいっぱいあるが、280ps/36.0kgmをマークする2.6L、直6DOHCターボ（RB26DETT型）とGT-R史上初となる4WDのアテーサE-TSがその最たるもの。大パワーを4輪でしっかりと受け止める、これがすべてと言っていい。

当時は日本、欧州ともグループA車両によるツーリングカーレースが大人気で、日本では全日本ツーリングカー選手権（JTC）が開催されていた。このレースで勝つため、これがR32スカイラインでGT-Rが16年ぶりに復活した理由だ。

日産はJTCに6代目スカイラインRS、7代目スカイラインのGTS-Rで参戦し、GTS-Rでチャンピオンを獲得したが、最も人気のあったインターTECではフォードシエラRS500など外国勢を相手に打ちのめされていた。

アテーサE-TSは通常時はFRというのがポイント

排気量が2.6Lと中途半端な理由

当時のレギュレーションはエンジン排気量によって最低重量が決められ、同時にタイヤ幅も制限されるなか、日産はあらゆる可能性を吟味した結果、排気量4500cc／最低重量1260kgという組み合わせが最適解としてチョイス。ターボ係数は1.7なので、それによって排気量は2568cc（2.6L）に決定された。日本の自動車税は排気量500cc刻みとなっているなか、2.5Lではなく2.6Lと中途半端な排気量となったのはレースに勝つためなのだ。

そしてグループAではエンジンのチューニングは許可されていて、600ps程度にパワーアップすることを想定していたため、それを受け止めるためには4WDが必須となった。駆動方式はFRではなくアテーサE-TSを専用に開発し搭載。

2.6L、直6DOHCツインターボのRB26DETTは280ps/36.0kgm

その一方で伊藤氏は、ハンドリング性能を考えるとFR（後輪駆動）に固執していた。GT-R＝FRという固定概念もあった。その結果生まれたのがアテーサE-TSだ。アテーサE-TSは当時画期的なトルクスプリット4WDで、前後駆動力配分は通常時はフロント0：リア100（FR状態）で、後輪の滑りを感知して前後最大50：50までリニアに駆動力を配分する画期的なシステムを開発し、R32GT-Rに搭載したのだ。つまりR32GT-Rは何もない状態ではFRで、後輪が滑れば前輪に駆動力が配分されるという夢のようなクルマだった。

コックピットはロードカーとしてかなりシック＆スパルタン

評論家は軒並み高評価

R32スカイラインシリーズはデビュー後に開催された試乗会などで評論家は軒並み高評価。手放しで日本車をほめることのないと言われていた徳大寺氏も絶賛していたほど。「欧州、特にドイツの評論家に乗せたい」、つまりは日本車がここまで凄くなったのをアピールしたいとまで言わしめていたほどの出来だったのだ。

当時徳大寺氏とともに自動車雑誌『ベストカー』の2枚看板だったガンさんこと黒沢元治氏はR32GT-Rを試乗し、ブレーキ性能の改良を望みながらも、ハンドリング、動力性能について評価していた。そして、「これからはポルシェが目標ではなく、ポルシェが目標としてくるクルマに育ってもらいたい」とコメント。これって最大限の賛辞だ。

レーシングドライバーをも感嘆させた走行性能

過去イチのインパクト

筆者個人の話で言えば、田舎から出てきてひとり暮らしをする大学生の身分でGT-Rなど乗ることなどどう転んでも不可能。しかし、1990年に『ベストカー』のアルバイトを始めたことにより状況は一変。何度も広報車を運転させてもらった。たぶん、ベストカーでアルバイトをしていなかったら、たぶん個人では勝ってないだろうから、R32GT-Rを一度も運転しなかっただろう。

当時に筆者は何に乗っても感激していたが、R32GT-Rは走る、曲がる、止まるの三要素のうち特に曲がるという点でクルマの概念を覆してくれた一台だった。これまでいろいろなクルマに乗って楽しかったり、凄いと感じることは多々あるが、インパクトで言えばR32GT-Rは過去イチだろう。

R32GT-Rの高性能を自ら体験できたのは編集者人生において大きな財産

4年間で29戦負けなし!!

レースに勝つために生まれたR32GT-Rは1989年10月に市販モデルの販売を開始後あっという間に2000台を生産。晴れてホモロゲをクリアして1990年の開幕戦でデビューを飾った。星野一義／鈴木利男組のカルソニックスカイラインがデビュー戦でポール・トゥ・ウィン。しかも全車をラップする圧倒的な速さを見せつけた。

R32GT-Rはシリーズが消滅する1993年までの4年間29レースで一度も負けることなく29連勝をマーク。猛威を奮っていたシエラRS500も駆逐してJTCはGT-Rの独壇場。GT-Rだけが強いとレースファンの興味も薄れそうなものだが、最初はGT-Rが勝つか負けるかが焦点だったものが次第にどのGT-Rが勝つのかに変わり、GT-Rは勝ち続けられるのか、などの注目が集まっり飽きさせなかった結果、シリーズ終了まで観客動員数は増え続けた。これほどまでに日本人を熱くさせたレーシングマシンは後にも先にもない。

カルソニックスカイラインをドライブする星野一義／鈴木利男組がナンバーワン人気

第2、第3世代のGT-Rの礎

第2世代GT-Rと呼ばれるものにR32、R33、R34、第3世代が生産終了したばかりのR35GT-Rとなるのだが、第2世代以降のGT-Rの礎を築いたのはR32GT-Rだ。R32GT-Rは1994年まで生産され約1万7000台を販売。一部イギリス、オーストラリアに輸出されたが基本的には日本国内での販売というのを考えると、車格からすれば異例の大ヒット。デビュー時の445万円という価格はある意味バーゲンプライスで、若者でもがんばれば手に入る絶妙な価格設定だったこともあり、無理してでも男の5年60回ローンでR32GT-Rを買ったという人は筆者の周りでも少なくない。

ただ現在の問題はアメリカの25年ルール、希少価値などにより中古車が異常なまでに高騰していること。500万円を切る個体はほとんどないし、2000万円クラスも珍しくなく、上を見れば青天井。タマ数も少なくなっていて入手するのは超困難な状態だ。新規で中古車を購入するのは庶民には現実的ではない。現在持っている人が大事に乗ってくれることを願うばかりだ。

R32GT-Rの後にR33（中）、R34（右）へと進化していった。ただどのモデルも中古車が爆上がり

【日産スカイラインGT-R（BNR32）主要諸元】

全長：4545mm

全幅：1755mm

全高：1340mm

ホイールベース：2615mm

車両重量：1430kg

エンジン：2568cc、直6DOHC

最高出力：280ps/6800rpm

最大トルク：36.0kgm/4400rpm

価格：445万円

グループAレースの人気が高くレプリカカーが街中にいっぱいいた

【豆知識】

インターTECは1985年から1998年に富士スピードウェイで開催されていたツーリングカーレースで1993年までがグループA車両によるレースで、1994〜1998年は2Lの4ドアマシンによるレースだ。1985、1986年は『空飛ぶレンガ』と呼ばれ欧州ツーリングカー選手権で猛威を奮っていたボルボ240、1987〜1989年はフォードシエラRS500がそれぞれ優勝し外国勢が圧倒していたが、R32GT-R登場後は勢力図が一変し、GT-Rが1990〜1993年まで4連勝!! 2Lの4ドアマシンのレースになって人気が落ちて1998年をもって終焉なとなった。

GT-Rは1990〜1993年までインターTECで4連勝

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／NISSAN、ベストカー