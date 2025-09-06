ºå¿À37ºÐ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡¡Ç¯Êð1500Ëü¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤âÏÃÂê¡¢¶Ã°Û¤Î0.73¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÊä¶¯¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¡ÖµëÎÁ¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ª¡×
¥É¥ê¥¹¤ÏËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤È°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Æ£Àîºå¿À¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï9·î5Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë6¡Ý1¤Î²÷¾¡¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò3¤È¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð7Æü¤Ë¤âÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¢¤ë¤«¡©¡¡Âç»³ÍªÊå¤Î¹Ã»Ò±à½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¥·¡¼¥ó
¡¡°µ´¬¤Î°ìÈ¯¤¬¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç»³ÍªÊå¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¢¿¹æÆÊ¿¤Î½éµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ëÂÇµå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ó¡¢À»ÃÏ¤Ë¤ÏÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¯¡£Âç»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤È¤Ê¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¡¢9¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ÇÌÔ¸×¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢7²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¾¸ã¤ò142¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¤Î½©»³æÆ¸ã¤â¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ï¤º¤«8µå¤ÇÎÁÍý¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¹âÃÎ¤«¤é7·î¤Ë¿äÄêÇ¯Êð10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1470Ëü±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤Èü¥¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µü¥¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢1¾¡5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢Ã¥»°¿¶Î¨8.76¡¢ËÉ¸æÎ¨0.73¡Ê5Æü¸½ºß¡Ë¤È°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÊä¶¯¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¡×¡Ö³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Î±ÑÃÇ¤Ë¤âÇï¼ê¡×¡ÖµëÎÁ¤¢¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¥É¥ê¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÂç¤¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î³Î¤«¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
