藤川阪神、優勝間近も再び注目の遊撃争い　CSを見据えて「恐怖の8番打者」「ユーティリティ29歳」の存在感

木浪は久々の遊撃スタメンで二塁打をマーク（C）産経新聞社

阪神は9月5日の広島戦（甲子園）に6−1の快勝。マジックを3とし、早ければ7日にも優勝が決まる。

圧巻の一発が甲子園を沸かせた。

【動画】こんな奇跡あるか？ 大山悠輔の甲子園初のグランドスラムシーン

初回に1点を先制された直後、その裏に森下翔太の適時打が飛び出し、すぐさま同点に追いつくとなおも無死満塁の好機に打席に入った大山悠輔は相手先発左腕、森翔平の初球チェンジアップを完ぺきに捉えた。

打った瞬間にそれとわかるドラマのような打球を左翼席に運び、ダイヤモンドを1周。聖地に響く地鳴りのような歓声、大山にとっては本拠地甲子園で初となる記念すべき、9号グランドスラムで猛虎ファンを喜ばせた。

またこの試合で注目を集めたのは「7番・遊撃」で先発した木浪聖也にもある。日本一に輝いた2023シーズンは「恐怖の8番打者」として存在感を発揮。下位からの攻撃力、満塁に強いことでも注目を集めた。

6月以来のスタメン起用に5−1で迎えた初回一死走者なしの場面、三塁線を抜ける痛烈な打球で二塁打をマーク。その後の大竹耕太郎の適時打につなげた。



ただ守備では4回二死走者なしの場面で菊池涼介の打球をファンブルし、失策が記録された。6回に大竹の代打として打席に入った小幡竜平が、7回から遊撃ポジションに入った。