【2000万人突破】万博の総来場者数が大台に！閉幕日まであと37日　9月6日〜10月3日まで「混雑しない日」は無い予想

　開幕から147日目となった大阪・関西万博。きょう9月6日正午ごろの会場東側には多くの人の姿がありました。

　博覧会協会によりますと、6日の会場内の混雑は「大変混雑」だということです。

■来場者数は2000万人の大台へ！クライマックスが迫る

　午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月5日（金）の万博の来場者数は18万人（関係者含む速報値）でした。
　関係者パスで入場した人を除いた一般来場者数は約16万1000人となりました。

　これで、開幕日から5日までの累計の総来場者数（関係者含む）は、約2005万2000人となりました。
　開幕から146日目、会期が残り38日となったタイミングで、2000万人の大台突破です。

　これまで最も来場者数が多かったのは、「夏パス」終了前の8月30日（土）で、関係者を除いて18万7449人が来場したということです。

■万博終了まであと37日…9月6〜10月3日は毎日混んでいる？会場「平常」予想の日なし

　10月13日の閉幕日が迫ってきた大阪・関西万博。

　この先は土日を中心に、「大変混雑」する予想が目立っていて、平日でも「混雑」「やや混雑」の日がある模様です。

▼大変混雑：9月6（土） 12（金） 13（土） 14（日） 27（土）

▼混雑：9月7（日） 11（木） 15（月） 19（金） 23（火） 26（金） 28（日） 10月3（金）

▼やや混雑：9月8（月）　9（火）　10（水）　16（火）　17（水）　18（木）　20（土）　21（日）　22（月）　　24（水）　25（木）　29（月）　30（火）　10月1（水）　2（木）

▼平常：なし

　博覧会協会によりますと、会期の終盤はさらなる混雑が予想されるということです。