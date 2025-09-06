【2000万人突破】万博の総来場者数が大台に！閉幕日まであと37日　9月6日〜10月3日まで「混雑しない日」は無い予想

開幕から147日目となった大阪・関西万博。きょう9月6日正午ごろの会場東側には多くの人の姿がありました。



博覧会協会によりますと、6日の会場内の混雑は「大変混雑」だということです。



■来場者数は2000万人の大台へ！クライマックスが迫る



午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月5日（金）の万博の来場者数は18万人（関係者含む速報値）でした。

関係者パスで入場した人を除いた一般来場者数は約16万1000人となりました。





これで、開幕日から5日までの累計の総来場者数（関係者含む）は、約2005万2000人となりました。開幕から146日目、会期が残り38日となったタイミングで、2000万人の大台突破です。これまで最も来場者数が多かったのは、「夏パス」終了前の8月30日（土）で、関係者を除いて18万7449人が来場したということです。■万博終了まであと37日…9月6〜10月3日は毎日混んでいる？会場「平常」予想の日なし10月13日の閉幕日が迫ってきた大阪・関西万博。この先は土日を中心に、「大変混雑」する予想が目立っていて、平日でも「混雑」「やや混雑」の日がある模様です。▼大変混雑：9月6（土） 12（金） 13（土） 14（日） 27（土）▼混雑：9月7（日） 11（木） 15（月） 19（金） 23（火） 26（金） 28（日） 10月3（金）▼やや混雑：9月8（月） 9（火） 10（水） 16（火） 17（水） 18（木） 20（土） 21（日） 22（月） 24（水） 25（木） 29（月） 30（火） 10月1（水） 2（木）▼平常：なし博覧会協会によりますと、会期の終盤はさらなる混雑が予想されるということです。