¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´¡¡1Ç¯Á°¤ÎCS¸½ÃÏ´ÑÀï¤ÇºÆÇ§¼±¤·¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾
¡¡ºòÇ¯10·î21Æü¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤È3°Ì¡¦DeNA¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¡£3¾¡3ÇÔ¡Êµð¿Í¤Ï1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´Þ¤à¡Ë¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÂ¤Ã¤¿¤Î¤ÏVIPÀÊ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÆâÌîÀÊ¡£¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤¬Âè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤«¤éÃæ3Æü¤Çµß±çÅÐÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÁ°ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç8²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£¤½¤Î±¦ÏÓ¤«¤éËÒ¤¬9²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¡£º¸Á°¤ËÂÇµå¤¬È´¤±¤ë¤È´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£Î¾·³¤Îµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÁè¤¦Ç®Àï¤Ë¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ì¿Í¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¶½Ê³¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5°Ì¤ËÄÀ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¼çË¤¤Ï²þ¤á¤Æº£µ¨¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°È¾Àï¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢7·îËö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¡£½Ð¾ì35»î¹ç¤Ç18ËÜÎÝÂÇ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤â¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î4ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤Í¸À¼Â¹Ô¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ55¤¬²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç3°Ì¤Þ¤Ç10¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡Ê5Æü¸½ºß¡Ë¤È¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¤¿¤À¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Â¼¾å¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë