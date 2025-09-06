きのう広い範囲に大雨を降らせた台風15号は温帯低気圧に変わり、きょうは全国的に台風一過の青空が戻るでしょう。夜まで安定して晴れる所が多く、天気の急変もなさそうです。一方、北海道では夜遅くなるほど雲が広がりやすく、あすは傘の出番となりそうです。

気温です。きょうは強い日差しとともに気温がグングン上がり、関東から西の地域で猛暑日となる所が多いでしょう。東京ではきのうよりも7℃高い33℃まで上がる予想で、きのうとの気温差が大きくなります。一旦、暑さから解放された所も、きょうは再び身体に堪える暑さとなるため、熱中症への備えを万全にしてお過ごしください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：29℃ 釧路 ：22℃

青森 ：31℃ 盛岡 ：31℃

仙台 ：30℃ 新潟 ：32℃

長野 ：32℃ 金沢 ：32℃

名古屋：36℃ 東京 ：33℃

大阪 ：35℃ 岡山 ：35℃

広島 ：34℃ 松江 ：33℃

高知 ：34℃ 福岡 ：34℃

鹿児島：35℃ 那覇 ：33℃

週間予報です。関東から西の地域では、週明けまで猛暑日が続くでしょう。週の中頃になると太平洋側でも雨が降りやすくなり、全国的に暑さは落ち着く見込みです。