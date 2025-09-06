TBS NEWS DIG Powered by JNN

きのう広い範囲に大雨を降らせた台風15号は温帯低気圧に変わり、きょうは全国的に台風一過の青空が戻るでしょう。夜まで安定して晴れる所が多く、天気の急変もなさそうです。一方、北海道では夜遅くなるほど雲が広がりやすく、あすは傘の出番となりそうです。

気温です。きょうは強い日差しとともに気温がグングン上がり、関東から西の地域で猛暑日となる所が多いでしょう。東京ではきのうよりも7℃高い33℃まで上がる予想で、きのうとの気温差が大きくなります。一旦、暑さから解放された所も、きょうは再び身体に堪える暑さとなるため、熱中症への備えを万全にしてお過ごしください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：29℃　釧路　：22℃
青森　：31℃　盛岡　：31℃
仙台　：30℃　新潟　：32℃
長野　：32℃　金沢　：32℃
名古屋：36℃　東京　：33℃
大阪　：35℃　岡山　：35℃
広島　：34℃　松江　：33℃
高知　：34℃　福岡　：34℃
鹿児島：35℃　那覇　：33℃

週間予報です。関東から西の地域では、週明けまで猛暑日が続くでしょう。週の中頃になると太平洋側でも雨が降りやすくなり、全国的に暑さは落ち着く見込みです。