女優橋本環奈（26）が6日、東京・丸の内ピカデリーで、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（羽住英一郎監督）の公開記念舞台あいさつを行った。

橋本は、撮影を振り返り、共演した木村佳乃の明るさに助けられたとし「すごくキャッキャしてらっしゃる。朝から元気なのは分かるんですが、帰る時も『環奈ちゃんおつかれさまー！』みたいにパワフル」と話した。さらに「私も現場で明るいって言っていただけることが多いんですけど、すごく救われました。ホラー映画はただでさえ大変なシーンが多いのでテンションを上げていかないと難しい中、佳乃さんは一家に1台というか、ひと映画に1人いてくださったら」と感謝した。

木村は共演前から橋本の声にひかれていたそうで「環奈さんはすごい魅力的な声をしてらっしゃるなと思って、実際にお会いして、この声だ、と思いました。まれにみるいい声だと思います」と感動していた。

ほか、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃が出席した。