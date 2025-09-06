日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「打ち壊し」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

天明の打ち壊しとは

天明7年（1787年）に天明の大飢饉による物価の高騰と生活困窮を背景に、江戸や大阪をはじめ、全国各地の町で発生した民衆の暴動を「天明の打ち壊し」といいます。

飢饉のために米が不足したところに、商家が買い占めを行い、価格のつり上げを目的に売り渋りをしたため、一般民衆は米を入手することが極めて困難になりました。

…と書くと、さながら「いま」の状況に似ていますね。

首謀者の厳罰などは行われず

憤懣を爆発させた町人たちは米屋などを襲撃し、店を打ち壊して家財を略奪しました。

江戸で破壊された商家は500軒と記録されています。



幕府の対応は腰が引けており、首謀者の厳罰などは行われませんでした。

とはいえ、この事件は何とか延命を図っていた田沼意次の政権運営にとどめを刺し、松平定信による寛政の改革への門戸を開くことになりました。

このあたりは『べらぼう』でも描かれたとおりです。

「農民一揆」との違い

「打ち壊し」と似たものに「農民一揆」があります。これはどう違うのでしょうか。

打ち壊しの主体は都市部の町人です。一揆の主体は農村部の農民です。それから「お上」への不満という点では一致していますが、要求が異なります。

打ち壊しは米の入手です。

一揆は年貢の減免、つまり減税要求なのです。

天保8年（1837年）に、大坂町奉行所の与力を務めていた大塩平八郎とその門人たちが大坂の豪商を襲撃する事件を引き起こし、衝撃を与えました。

江戸幕府の衰退を世間に知らしめた大塩平八郎の乱ですが、これは「お上」側の人間が引き起こした打ち壊し、と見ることができます。

「大政委任論」との関係

かつて農民一揆の鎮圧というと、大名権力は酸鼻を極めた手段を採ったと語られました。農民たちはまさに「なで切り」にされたような描写がありました。

いまはそうした事態は否定されています。苛烈な弾圧を行えば、大名もまた幕府から取り潰しなどの処罰を受けることが分かってきたのです。一揆の側も直ちに暴力に訴えるのではなく、まずは話し合いを行ったこと、農民の要求はある程度は受け入れられたことが指摘されています。

とはいえ、やはり異議を申し立てた首謀者たちは、打ち首などの極刑に処されるのを避けられませんでした。日本各地に「義民だれだれの顕彰碑」が残っていますが、仲間たちのために命を捨てて事に当たった彼らは、やはり尊敬すべき人たちですね。

それから「大政委任論」との関係も忘れてはなりません。

最後の将軍である徳川慶喜は大政を天皇に奉還したわけですが、では天皇はいつ将軍に大政を委任したのか。定説はまだないと思いますが、ぼくが説得力を感じるのは、天候不順から享保、天明の大飢饉が起きた1730〜1780年ごろ、というものです。

将軍は政治を預かっているが「仁政」が実施されていないと「天」が怒り、天候が荒れ、飢饉が起きる。

この解釈を元に、将軍は仁政を行うことを使命として、「天」の代弁者である天皇から行政の権限を預かっているのだ、という思想が生まれてくるのだろうと思います。