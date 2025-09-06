【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は５日、米グーグルが広告サービスで支配的地位を乱用したとして、ＥＵ競争法（独占禁止法）違反で２９・５億ユーロ（約５１００億円）の制裁金を科すと発表した。

米国のトランプ大統領は対抗措置を示唆している。米国とＥＵは７月に関税交渉で合意したが、新たな火種となる可能性がある。

欧州委によると、グーグルは、広告を募集するサイト運営者向けや、広告を出す企業向けサービスを展開。少なくとも２０１４年から、両者を引き合わせる自社の広告取引所を不当に優遇して競合他社を排除し、高い手数料を取っていた。

欧州委はグーグルに対し、６０日以内に改善策の報告を求めた。グーグル側は「決定は誤りで不当だ。反競争的な要素は一切なく、当社に代わるサービスは多くある」とし、異議を申し立てる方針だ。

トランプ氏は自身のＳＮＳに「極めて不公平だ。差別的措置を決して許さない」と投稿。「３０１条の手続きを開始せざるを得ない」としており、米通商法３０１条に基づく報復関税も視野に入れているとみられる。トランプ氏は２月には、欧州などを念頭に、各国が米巨大ＩＴ企業を対象として導入しているデジタル課税を巡り、米通商代表部（ＵＳＴＲ）に実態調査を指示した。

ＥＵの報道担当者は「米国との関税交渉とは本件は全く無関係だ」としている。

ただ、グーグルを巡っては、トランプ氏とは違い、米司法省も独禁法違反で厳しい視線を向ける。司法省はグーグルの広告事業の一部売却を求めており、今月下旬に米国の裁判所で是正策の審理が始まる予定だ。

欧州委のテレサ・リベラ上級副委員長は５日、「現時点では、利益相反を終わらせる唯一の方法は、サービスの一部を売却するなど構造的な対策だ」とのコメントを発表し、裁判を前に米当局と歩調を合わせた。