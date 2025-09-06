橋本環奈、小学生の方が「ハスキー声でした」 木村佳乃は絶賛「かわいい声だな〜」
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開記念舞台あいさつが6日、都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督が出席した。
【写真多数】橋本環奈、本田真凜ら…キュートな衣装で集結！
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
公開初日のきのう5日は、関東地方に台風が最接近するなどあいにくの荒天となったが、主人公・森崎明日香を演じた橋本は「本当に大雨だったので…。それでも映画館で見てくださった方がいっぱいいて、本当にありがたいなと思いました」とファンの熱量の高さに感謝した。
その後のフリップトークで橋本は、木村との共演エピソードについて触れ、「朝から帰り際までずっと元気で、パワフルさなんだと。ホラー映画は絶叫する大変なシーンもあったりするので本当に助かりました」と感謝の思いを口に。
一方で木村は「環奈さんの声が、すごいハスキーでらっしゃるなと。これが地声なのか、お風邪なのか…。でも若い頃の映像を見たから若い頃からハスキーで、かわいい声だな〜って。すごく魅力的な声をしてらっしゃるなと思いました」と絶賛。これに笑いながら「ありがとうございます！」と喜んだ橋本は「小学生の時のほうがハスキーでした」と明かしていた。
