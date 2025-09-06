秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）の成年式が始まった６日朝、東京・元赤坂の秋篠宮邸では、秋篠宮ご夫妻と次女佳子さまが、皇居に向かう悠仁さまの出発を笑顔で見送られた。

沿道では、門出を祝う市民らが集まり、晴れやかな雰囲気に包まれた。

成年式 沿道から祝福の声

出発に先立ち、宮邸では午前８時４５分頃、悠仁さまが天皇陛下から贈られた成年の証しの冠を受け取る「冠を賜（たま）うの儀」が行われた。モーニング姿の悠仁さまは、陛下の使者を務める側近から、冠が入った箱を両手で受けると「誠にありがとうございます」と述べられた。

午前９時前には、中心儀式の「加冠の儀」が執り行われる皇居・宮殿に向けて出発。宮邸の玄関先で、秋篠宮ご夫妻と佳子さまとにこやかに言葉を交わし、車に乗り込まれた。後部座席の窓ガラスを開け、お互いに手を振り合われた。

雲一つのない晴天の中、宮邸がある赤坂御用地の巽門（たつみもん）近くには、約１５０人の市民らが集まった。日の丸の小旗を振った人々からは「おめでとうございます」と祝福の声が上がった。

東京都世田谷区の主婦（６０）は、５月に父親を亡くしたばかり。生前、悠仁さまの成長を楽しみにしていた父と、成年式は一緒に祝おうと約束していたという。父の遺影を持って見守り、「父も喜んでいると思う」と涙を浮かべた。

皇居・二重橋前にも大勢の人が集まり、悠仁さまを乗せた車が通ると、「万歳」の声が上がった。港区の大学３年生（２１）は「品格と風格を感じた。今後は、大人の皇族として、国民の期待に応えつつ、学業も頑張っていただきたい」と話した。

悠仁さまは加冠の儀の後、成年装束に着替え、午前１１時過ぎ、宮殿から約１キロ先の宮中三殿を拝礼するため、儀装馬車に乗り込まれた。