内田真礼、ソフトバンク始球式でノーバンらずも大歓声 勝利の女神は健在で“無敗の6勝目”
声優の内田真礼が5日、みずほペイペイドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルス戦のセレモニアルピッチに登板した。
【動画】内田真礼がソフトバンク戦で始球式 ノーバンらずも大歓声 勝利の女神は健在
内田は大のホークスファンとして知られ、また始球式に登板した過去5度の試合全てでソフトバンクが勝利した“勝利の女神”として知られる。セレモニアルピッチでは、大きく振りかぶって投球。惜しくもノーバンとはならなかったが会場は大歓声だった。
試合は、初回に牧原大成の3ラン本塁打で幸先よく先制。その後も得点を積み重ね、11対0での快勝。“無敗の6勝目”となった。
