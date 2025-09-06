睡眠改善を目的とした商品やサービスに注目が集まっています。「夜中に何度もトイレで目が覚める」と悩む68歳のライターが実際にトライ。ハイテクグッズを駆使して、快眠は得られるのでしょうか（撮影：本社・武田裕介）

【写真】オーダーメイド枕で寝てみると…

* * * * * * *

30、40代は泥のように眠れたのに

オバさんか、おばあさんか。68歳になった私は、週に4日は鏡の中の自分に「老けたなぁ」と思い、残りの数日だけ「まぁまぁ」と合格点を出す。この差は何か。答えはわかっている。前夜の眠りだ。

ちゃんと眠れた日とそうでない日では、見た目10歳は違う気がする。できることなら一日でも長くオバさんに留まっていたい。そんな願いを叶えるべく、自分の眠りを徹底的に検証して改善の道を探った。

睡眠を意識しだしたのは、47歳の時。「すごいいびきをかくよ。それに途中で何回も息が止まってる」と泊まりに来た友人から言われたのだ。今思えば睡眠時無呼吸症候群なのだろうが、その時は「そんなこともあるか」くらいに考えていた。

30、40代は仕事や遊びに大忙しで、昼夜逆転しながら泥のように眠る生活。睡眠の悩みなんてあるわけがない。40代半ばからは健康診断のたびに高血圧と言われ、降圧剤を処方された。友人に「息が止まってる」と指摘されたのはそんな時だ。

睡眠の変調をハッキリと自覚したのは、50歳で閉経して更年期を迎えた前後のこと。夜中、尿意で叩き起こされるようになったのだ。寝る、起きる、寝る、起きる。何回めかの時に呆れて正の字を書いたら一晩で8回！ 日中は体がだるくて仕事どころではないので医者に訴えたら、睡眠導入剤を処方してくれた。

それで寝られるようになったけれど、目覚めが悪い。さらに朝、心臓がバクバクと脈打って叩き起こされるようになった。そのうち日中、心臓が鷲掴みされたように痛くなり立っていられない。病院で検査をすると、心房細動と軽い心臓弁膜症との診断。

医師は「脳梗塞の危険」だの「心筋梗塞の危機」だのおっかないことばかり言い、血液サラサラになる薬と降圧剤ほか2種類の薬を処方した。まったく睡眠障害のわらしべ長者かよ、と自分につっこみを入れたくなるのが今の私だ。



QRコードをスマホで読み取り初期設定をしてからスタート。上のデバイスはスマホとBluetoothでつないでからパジャマズボンのおへその位置に引っかけて使用。寝姿や寝具の温度などをキャッチする

眠りを可視化できる計測アプリ

そもそも自分の寝姿やいびきを知ることはできない。最近はそれをリアルに見せてやろうという親切な睡眠アプリがあるというので使ってみることに。

「ブレインスリープ コイン」（8800円）は、ウエスト部分にデバイスを装着し、アプリと連動させると睡眠の質やいびきの回数などをリアルに解析してくれる。さらに、良い眠りを得るためにはどうすればいいか、課題と対策を教えてくれるそう。

願ったり叶ったりな話だけれど、使うには《スマホにインストール》という難関を突破せねばならない。ええいと意気込んで商品についていたQRコードを読み込んだまではよかったものの、想像以上に設定で難儀した。

さてさて、1日目の朝。スマホアプリを開くと見覚えのある睡眠グラフが出てきた。目覚めた状態の「覚醒」から深い谷にストンと落ちて「深い睡眠」になり、それから「レム睡眠」と「浅い睡眠」を一定のリズムで繰り返すあのグラフだ。

で、私の睡眠は、寝つきは悪くなくて、すぐに深い眠りにつくけれど、その時間が短い。理想は90分なのに20分。翌日も翌々日もそうで、長くて30分だ。

睡眠時の寝言や咳はノイズとして感知し、「激しい」「大きい」「小さい」「静か」で示して、それぞれの時間を表示。それとは別にいびきの回数や睡眠時無呼吸症候群の危険度も知らせてくれる。さらに寝返りの回数やあおむけ、横向き、うつ伏せの寝姿勢など事細かに教えてくれるのだ。

驚いたのは、ほんの数秒だけどいびき音が録音されていること。私はこんなにおっさんみたいな大きないびきをかいていたのか!! とはいえ毎日違う測定データが出るから、朝起きるのが楽しみに。

注目は、毎日《あなたへのアドバイス》が表示されること。たとえば「睡眠スコアが悪い状態です。毎日7時間以上の睡眠を取るようにしましょう」とか。それを実行するための《おすすめの記事》が記載されていて、親切のうえにも親切。というか正直、鬱陶しい。寝起きに老眼鏡をかけて細かい字を読むのは負担が大きいのよ。でもこのアプリが画期的であることは間違いない。



シックスパッド リカバリーウェア スリープ（パジャマ）上下セット

疲労回復パジャマか自作の麻の寝具か

続いて試したのが、「シックスパッド リカバリーウェア スリープ（パジャマ）」（上下セット2万4552円）という疲労回復パジャマだ。知人から「新感覚の素材で話題になっている」と聞き、「ちょっとだけ使わせて」とお願いした。

なんでも「天然鉱石を原料とした高純度セラミックを練り込んだ特殊繊維が、身体から放出される遠赤外線（体温）を輻射することで血行を促進する」のだそう。なるほど、パジャマを手にしただけでしっとりとして持ち重りがする。

しかしこの10年、洋服でもこんな高価なものは買っていない。私のような貧乏性女が、これでリラックスして疲労回復できたりするのだろうか。袖を通すだけで緊張する。む、む。なんですか、このしとっとした、ひんやり感は。

私の知ってるリラックスは、布が体にまとわりつかないダボシャツ＆ステテコ式だけど、それとはまったく異次元、異感覚。布地が皮膚から体の奥深くへ静かに働きかけているみたいだ。

このパジャマの効果は日を追うごとに表れた。説明するのが難しいが、早い話、だるい、頭が痛いなどの不調を感じなくなったのだ。眠りの質が良くなったかどうか確信は持てないが、威力を知ったのは、1週間使って、「こんな高価なものは落ち着かないわ」と知人に返したあとのこと。

その経緯は後述するとして、ここで私が50代からとり入れている安眠グッズを紹介しよう。世界の一流ホテルのリネンは綿ではなくて麻と聞き、日暮里の生地問屋街で安い麻の布地を手に入れたのだ。市販のシーツなら5000円以上するが、布地だけなら2メートル半で2000円ちょっと。

この端を三つ折りにしてジャーッと縫ってシーツに仕立て、そこに身を投げ出した時のひんやり感といったらない。体の熱がスッと消えて、あっという間に眠りに落ちるのだ。皆さんも試してほしい。

※記事内の商品価格はすべて税込です

＜後編につづく＞