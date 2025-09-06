秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」の中心的な行事「加冠の儀」が、6日午前10時ごろに行われました。こちらのもようを長年、皇室取材に携わってきた日本テレビ客員解説員の井上茂男さんとお伝えします。

◇

――悠仁さまの「成年式」が行われますが、「成年式」とはどういう行事なのでしょうか？

井上茂男さん

「皇室の慣例として男性皇族が成年を迎えた時に行われる儀式です。古来『元服』といわれ、皇室での最初の例としては714年、奈良時代の聖武天皇が皇太子として『元服』したという記録が残っています」

「その後、平安時代に元服の儀式の流れなどが整えられ、江戸時代末期まで続きます。明治に入り成年の儀式は『成年式』となり今に至っています。そして一番最近行われたのは、悠仁さまの父・秋篠宮さまが40年前の1985年11月30日、20歳の誕生日に臨まれた『成年式』です」

――それ以来、40年ぶりの男性皇族の「成年式」となるわけですね。

井上茂男さん

「はい。この間、民法が改正され、『成年』は20歳から18歳へと引き下げられましたので、悠仁さまは去年9月、18歳となった時に法律上は成年を迎えられました。ただ、去年は高校3年生で学校行事や受験準備があったため、『高校卒業後の適切な時期に』と『成年式』の時期が延ばされました。そしてこの春、筑波大学の生命環境学群生物学類に入学されましたが、大学が夏休み期間であることも考慮し、9月6日の悠仁さま19歳の誕生日に成年式が執り行われることが決定されました」

◇

6日に行われる成年式の主な儀式や行事ですが、このようになっています。

【6日の行事一覧】

「冠を賜うの儀」

「加冠の儀」

「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」

「朝見の儀」

「勲章親授」

「御礼言上」

「祝賀」

「上皇ご夫妻へのご挨拶」

「内宴」

最初に行われたのが、天皇陛下から贈られた成年用の「冠」を受け取る「冠を賜うの儀」です。そして、皇居・宮殿で行われた中心的な儀式「加冠の儀」。その後、皇室の祖先などをまつる宮中三殿に報告をする「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」が行われます。

午後は、天皇皇后両陛下にお礼を伝える「朝見の儀」、さらに天皇陛下から「大勲位菊花大綬章」を授与される「勲章親授」や、上皇ご夫妻への挨拶などを経て、夜は、私的なお祝いの夕食会である「内宴」が帝国ホテルで行われます。6日は一日中、儀式や行事が続きます。

◇

最初の儀式「冠を賜うの儀」は秋篠宮邸で行われました。午前8時45分から始まった儀式では、天皇陛下の使い「勅使」として松永侍従が、秋篠宮家を訪れました。勅使は、天皇陛下が悠仁さまに贈られた成年用の「冠」が入った桐の箱を手渡します。

松永侍従「このたびの御成年式にあたり、天皇陛下からこの冠を賜りました」

これに対し、悠仁さまはお礼を述べられました。

「誠にありがとうございます」

井上茂男さん

「悠仁さまがモーニング姿で一人臨まれる『冠を賜うの儀』は“独り立ち”のスタートとなる儀式です」

◇

「冠を賜うの儀」を終えた悠仁さまは、ご両親の秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまに見送られ、皇居に向けて秋篠宮邸を出発されました。そしてこちらは、悠仁さまを乗せた車列が、皇居前広場を通り二重橋を渡って皇居・正門から入って行く映像です。

井上茂男さん

「悠仁さまが乗られている車は、天皇陛下が提供された陛下専用の『御料車』です。親王の旗『親王旗』が掲げられています」

車列は午前9時すぎ、皇居・宮殿の南車寄に到着しました。モーニングを着用した悠仁さまが、緊張した面持ちで車を降りられました。そして、宮殿に入られます。

井上茂男さん

「悠仁さまは、この到着時はモーニング姿ですが、この後、伝統の装束に着替えられます。宮殿・春秋の間で行われる『加冠の儀』に臨まれます」

――「加冠の儀」はどのような儀式なのでしょうか？

井上茂男さん

「40年前、父・秋篠宮さまが礼宮として臨まれた『加冠の儀』の映像。『加冠の儀』は成年式の中心となる儀式で、天皇陛下から成年になった証として『冠』を授けられます。この時、秋篠宮さまは未成年の装束『闕腋袍』を着用し、最初は頭に未成年の“額当て”『空頂黒幘』を着けられています。これが外され、昭和天皇から贈られた成年となったことを表す『冠』がかぶせられますが、この時、顎の下で結んだ『掛緒』の端を和ばさみで切る際の『パチン、パチン』という音が非常に印象的ですので、儀式でも注目していただきたいと思います」

「このあと昭和天皇の前に進まれますが、この時見える装束のおよそ6メートルの長い裾も注目の一つです。その後、昭和天皇に対しお礼の言葉を述べられました。悠仁さまも、伯父・伯母である両陛下にお礼の言葉を述べられます。続いて、秋篠宮さまはご両親の上皇ご夫妻にお礼を述べましたが、悠仁さまは両親・秋篠宮ご夫妻にお礼を述べられることになります」

悠仁さまの父・秋篠宮さまの「加冠の儀」を当時の映像と共に振り返りました。

◇

午前9時57分。皇居・宮殿「春秋の間」に悠仁さまが入ってこられました。古式ゆかしい装束に身を包まれています。浅黄色の淡い黄色がつややかに光っています。悠仁さまはすっと前を向いて、凜とした表情で進まれます。

先導するのは、秋篠宮家を支える側近トップの吉田尚正・皇嗣職大夫。悠仁さまの装束の裾を持つのは、小山永樹・皇嗣職宮務官長です。そして「冠」を入れた「冠箱」を持つのは、加地隆治・宮内庁御用掛です。

井上茂男さん

「小山さんは、宮内庁の宮務課長として宮家を支えるなど、悠仁さまを3歳の頃から見守ってきた人です。加地さんも2016年以来、宮務主管、皇嗣職大夫として、悠仁さまを小さい頃から支えてきた側近でした」

悠仁さまもお世話になった方に囲まれて、すこし安心して臨まれているのかもしれませんね。

◇

悠仁さまが着席されます。悠仁さまが着用されている浅黄色の装束は未成年の装束である「闕腋袍」です。

井上茂男さん

「わきの下が縫われていないことから『闕腋袍』と呼ばれています。成年式を象徴する装束で、『雲鶴文』という瑞雲を中心に向かい合う2羽の鶴の文様が織り出されています。一方、この儀式を終えたあと成年皇族として着用される装束はわきの下を縫った『縫腋袍』です」

成年になることで装束も変わるわけですね。悠仁さまが頭につけられているのが「空頂黒幘」と呼ばれる未成年の男性皇族が着用する「額当て」です。

井上茂男さん

「『羅』と呼ばれる特殊な絹織物で作られていて、鉢巻きのような構造になっていて、頭のてっぺんの部分は空いています。この『羅』の上には『菊花紋章』が刺繍で織り出されています。これらの装束は平安時代の末期にかけて現在の形の原型が整えられた『公家装束』と呼ばれるもので、特にこの『空頂黒幘』は平安時代から使われてきた成年式を象徴する装束の一つです」

今回使われる「空頂黒幘」は40年前、秋篠宮さまが使われたのと同じものです。足には「絲鞋」という白い編み靴をはき、「表袴」という白地の袴をはかれています。右手に持たれているのはイチイで出来ている「笏」です。また「横目扇」という扇を持たれていますが、これも秋篠宮さまが成年式で使用されたものです。装束は夏用のもので、今回新調されたということです。

秋篠宮さま、紀子さまが「春秋の間」に入ってこられ、悠仁さまと参列者が起立されます。秋篠宮ご夫妻が着席されます。

――井上さん、ご両親としても晴れやかなお気持ちでしょうね。

井上茂男さん

「そうですね。19年間大切に育ててこられた悠仁さまの晴れの舞台ですから、感慨深いお気持ちだと思います」

参列されている皇族は、両陛下の長女・愛子さま、悠仁さまの姉・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、瑶子さま、高円宮妃久子さまと長女の承子さまです。

また、親族として天皇陛下の姉・黒田清子さん夫妻、紀子さまの弟・川嶋舟さん夫妻が出席されています。悠仁さまの姉の小室眞子さんと夫・小室圭さんは遠方のため欠席しています。

この「春秋の間」は宮殿の一番東にある長さ160メートルの長い「長和殿」の真ん中にある部屋で、レセプションや茶会に使われます。北側の壁に「春の浜辺」、南側に「秋の杉林」の綴れ織りが張られていることから「春秋の間」という名前となっています。

◇

天皇皇后両陛下が「春秋の間」に入ってこられました。これより「加冠の儀」が始まります。一同が起立します。両陛下が一礼して着席されます。一同も着席します。

吉田皇嗣職大夫が悠仁さまの斜め前に進み敬礼します。小山皇嗣職宮務官長が裾を持ちます。悠仁さまは、一礼した後「加冠の座」と呼ばれる朱塗りの椅子に移動されます。

厳かな空間に衣ずれの音だけが静かに響いています。この椅子は天皇陛下、秋篠宮さまの成年式でも同じものが使用されました。

天皇皇后両陛下、そして、秋篠宮ご夫妻に敬礼したあと着席されます。

「加冠役」が悠仁さまの前に進みます。「加冠役」を務めるのは天皇皇后両陛下を側近として支える坂根工博・侍従次長です。加冠の座の脇には「二階棚」と呼ばれる儀式に使う道具を置く棚があり、その上に「冠」を納めた「冠箱」が置かれています。

――井上さん、儀式で使われる道具に至るまで特別な歴史が刻まれていますね。

井上茂男さん

「この『冠箱』は江戸時代から伝わる『梨地蒔絵螺鈿』の箱で、通常は京都御所に保管されているものです。これらの道具はこれまでの成年式でも使われてきました」

加地・宮内庁御用掛が「二階棚」に置いた「冠箱」から「冠」を取り出します。「纓」と呼ばれる薄い絹で出来た尾のような装飾具を付けます。これは先端が丸く同じ薄い絹が2枚重なった「燕尾纓」と呼ばれるもので、特に「加冠の儀」で使われるものです。「燕尾纓」は先端からの長さが57cmあるということです。

「加冠役」の坂根侍従次長が悠仁さまの前にまわり額当ての「空頂黒幘」を押さえ、小山・皇嗣職宮務官長が頭の後ろの結び目をほどきます。そして「空頂黒幘」が取り外されました。

加冠役は「空頂黒幘」を冠箱に収めると、加地・宮内庁御用掛から「冠」を受け取ります。加冠役が悠仁さまの頭に「冠」をかぶせ、後ろからは皇嗣職宮務官長が「冠」を押さえます。

宮内庁御用掛が、「掛緒」と呼ばれる紙で出来たひも状のものを冠に巻き付け、顎の下で結んで固定します。そして、「和ばさみ」を使って「掛緒」の両端を切り落とします。

「掛緒」を切る高く澄んだ音が響いて「冠」が加えられ、これで悠仁さまは「成年のお姿」となられました。

井上茂男さん

「この『パチン、パチン』という音は、歴史的にも成年式を象徴する音とされてきたものです」

――ここから悠仁さまの成年皇族としての歩みが始まるのですね。

そして、悠仁さまが立ち上がられます。「闕腋袍」の裾がするすると延ばされていきます。この裾はおよそ6メートルあります。

井上茂男さん

「裾の長さは身位の高さに応じたもので、天皇陛下が最も長い裾の装束を着用されます」

悠仁さまが天皇皇后両陛下の前に進み、「謝恩の辞」を述べられます。

「本日は成年式にあたり、冠を賜り誠にありがとうございました。天皇皇后両陛下には、加冠の儀に御臨席を賜り、誠にありがとうございます」

そして、秋篠宮ご夫妻の前に進まれます。

「本日は、成年式を挙げていただき、誠にありがとうございます。成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたいと存じます」

悠仁さまが、参列した皇族方や親族に対して一礼されます。皇族方や親族も立ち上がって一礼されます。さらに悠仁さまは参列の三権の長らに対しても一礼され、悠仁さまがご自身の席に戻られます。

両陛下が退出されます。

これで「加冠の儀」は終了となりました。そして、悠仁さまが退出されます。

◇

宮殿の中で静かに流れる厳かな時間と、作法の一つ一つまで古くから受け継がれてきた伝統に、特別な重みを感じました。また、悠仁さまの凛としたお姿と、お礼を述べられた時の優しい声の響きも印象的で、心に残る儀式でした。

◇

さて、成年式の行事は、このあともまだまだ続きます。これから悠仁さまは宮中三殿で「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」に臨み皇室の祖先などに成年となった報告の参拝をされます。

井上茂男さん

「この時、悠仁さまは、成年皇族としての装束に着替えられます。こちらは秋篠宮さまの成年式の映像ですが、黒い装束は先ほど話したわきの下を縫った成年の装束『縫腋袍』です。また『冠』の『纓』が付け替えられ、さきほどの『燕尾纓』から『垂纓』という後ろに垂れたものにかわります。また、履き物も『かのくつ』という革で作られた靴となり、『4号儀装馬車』という馬車に乗って宮中三殿に向かわれます。この『4号儀装馬車』は秋篠宮さまが乗られたものと同じです」

――馬車もお父様と同じなのですね。そして、午後2時からは「朝見の儀」が行われます。

井上茂男さん

「はい、『朝見の儀』は天皇皇后両陛下に成年となったことの報告と感謝を述べられる儀式で、両陛下からもそれぞれお言葉があります。儀式は宮殿で最も格式の高い『正殿・松の間』で行われます。この際、悠仁さまは洋装、つまり燕尾服姿です」

◇

――きょうの成年式は40年ぶりとなったわけですが、井上さんはこのことをどのように受け止められましたか？

井上茂男さん

「今日の成年式は、秋篠宮さま以来40年ぶりという成年のお祝い行事ですが、悠仁さまの後に未成年の皇族はなく、皇位の安定継承の課題を改めて考えさせられます。終戦後の昭和時代には成年式は計7回ありましたが、次の平成の30年間は一度もありませんでした。つまり、これからの皇室は、悠仁さまお一人の肩にかかっています。将来、悠仁さまが結婚される女性の負担は極めて大きいでしょう」

「20年前の紀子さまの第3子ご懐妊、出産、幼稚園入園などを取材し、『気づいたら愛子さまと悠仁さまだけということもある。新宮さまの誕生を機に考えなければならないことは多い』と記事に書きました。20年はあっという間に過ぎましたが、皇位継承の問題は変わっていませんので、“政治の怠慢”を思わずにはいられません」

そうですね。今日という晴れの日を祝いつつ、これからの皇室の在り方について、私たち自身が考えていくきっかけにもなればと思います。