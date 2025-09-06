睡眠改善を目的とした商品やサービスに注目が集まっています。「夜中に何度もトイレで目が覚める」と悩む68歳のライターが実際にトライ。ハイテクグッズを駆使して、快眠は得られるのでしょうか（撮影：本社・武田裕介）

首のカーブにフィットする枕が手放せない

次に、寝具メーカーの西川が、オーダーメイド枕の専門店「ピロースタンド」を全国展開していると聞き、近所の店舗を覗いてみることに。それまで高さの違う羽毛枕をふたつ重ねたり、ひとつを抱き枕にしたりしていたけれど、フィット感があるかというと微妙だった。

「ピロースタンド」は専門のスタッフが一対一で対応してくれるので、予約するとスムーズ。約束の時間に入店すると睡眠の状態をカウンセリングしてから、ベッドに横になって首と寝具の隙間を測る。

「かなりのストレートネックですね」と言いながら、私の首から頭にかけての図形を見せてくれた。そして、私の睡眠の症状と首の形から適切な素材を選び出し、その場でオリジナルの枕を作ってくれて、1時間後には持ち帰れる。



枕を作る際、専用器具を使って首や頭の高さを計測する。左側の上が頭で下が首



西川 オーダーメイド枕 自遊自材

店舗にもよるが、レギュラータイプの素材はマイクロファイバーやポリエチレン製のパイプ、アクアビーズ、備長炭パイプ、そば殻タッチパイプなどから好みのものを選択。複数の層に量を増減しながら詰めていき、高さを調整する。それが頭全体をいい感じに包み込んでくれるのだ。

価格はレギュラータイプが1万3200円だけど、私の首にもっとも適切なのはプレミアムタイプで1万9800円。「これは枕の値段じゃない!!」と、以前の私なら叫んだけれど、硬くもなく柔らかくもなく、ちょうどよく首がはまっただけじゃない。

「どうですか、腰と背骨が伸びませんか？」と言われると本当にそう。その時、「ダメだ。もうこの枕と離れられない」と覚悟した。首あたりは、昔使っていたそば殻枕を思わせる硬さだけど、寝返りを打っても枕が変形しないで頭を包んでいる感じ。

使い続けて感じたのは、職業病だとあきらめていた肩こりや腰の痛みが激減したことで、すこぶる調子がいい。枕としてはやや重いけれど、これは化粧道具を減らしてでも旅行に持参したい心地よさだ。

アロマ&アイマスクも侮るなかれ

今回の快眠体験でハッキリしたのは、私は入眠にはそう苦労しないということ。問題は、夜中の2時から3時の間にパキッと目が覚める中途覚醒だ。50歳を過ぎると多くの人に起こる現象らしいけれど、68歳の今も、ライター業の傍らアルバイトで小学生に国会議事堂案内をしている私は、2〜3時間睡眠では日中の体力がもたない。

今回の体験中、恐ろしく目が冴えて眠れない夜を経験した。原因は飲酒だ。2年半前に大病をしてから、お酒はほとんど飲んでいないし、飲みたいとも思わない。ところがあの日は元気いっぱいで、小グラスで1杯グビリと飲んだら、まぁ、美味しいこと!! 翌日も会食があったので生ビールを1杯だけ。

さらにさらに、その翌日も昼の寿司屋で日本酒を1合飲んだ。こんなに立て続けに飲もうという気になったのは何年ぶりか。いつもなら翌日は体が重くなるはずだが、なぜかそうならない。

思い当たることは、まさか、あの疲労回復パジャマ？ 確信は持てないけれど、それ以外に心あたりがない。しかし、好事魔多しとはこのことだ。3日連続飲酒の翌日の夜中、深夜3時にパキッと目が覚めたら、さぁ、眠れない。

中途覚醒は慣れているが、覚醒のレベルが違う。トイレに数回行ったあと、何を思ったのか私はスマホでゲームを始めたのだ。しかも3、4時間、スマホを手離せない。



アスレティア スイッチング アロマピローミスト/ SLEEP

翌日も同じ時間に同じことを始めようとして、これではいけないと手に取ったのが「アスレティアスイッチング アロマピローミスト／SLEEP」（3850円）だ。「これ、いいよ」とライター仲間から勧められていたけど、「香りで寝られたら苦労はしないって」と手が伸びなかった。

だけど2日連続の深夜ゲームは馬鹿が過ぎると、枕にシュッシュッと2プッシュしたら、あら不思議。いつの間にか意識が遠のいていた。調べたら、ラベンダー、オレンジ、カモミールをメインに、眠るための香りを凝縮しているのだそう。気が立って眠れない時など、リラックス効果は絶大だ。



nerugoo 充電式ホットアイマスク

しかし、飲酒の影響はまだ終わらなかった。翌々日もお約束のように午前3時に中途覚醒だ。この日のために「nerugoo 充電式ホットアイマスク」（4280円）を使おうと、USBで充電をして枕元に用意しておいた。来るなら来いと、不眠を迎え撃つ構えだ。

アイマスクは眼球がちょうどよく温められて「ああ、いい気持ち」と思ったら、ストンと眠っていた。疲れた目をリラックスさせてくれるので、昼間、原稿執筆の合間に仮眠をとる時も重宝している。

そんなわけで、私はほとんどの睡眠グッズに体が反応したが、これらのグッズは快眠の一助になったに過ぎない。

今日もまた午後4時になると「ブレインスリープ」が、「カフェインの入った飲み物は控えましょう」とメッセージを送ってくる。夜には「入眠90分前にはお風呂に入りましょう」とか細かな指示出しをしてくるのだ。

これに対して「アプリに何がわかる！」と昭和女の意地を張ったらダメ。「老いては子に従え」ではない。令和の今は「ハイテク商品に従え」だ。快眠こそ若さの秘訣。私はいつまでもオバさんでいたいもの。

※記事内の商品価格はすべて税込です