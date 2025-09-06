「トートバッグ」（1万8700円）、「ショルダーバッグ」（1万7600円）、「ミニショルダー」（1万5400円）、「iPhoneケース」（4620円）、「チャーム」（1万3200円）、「スマホストラップ」（1万1000円）　※価格は税込み

　マイメロディ＆クロミと「ANNA SUI」がコラボレーションした商品が、9月10日（水）から、全国の「ANNA SUI」店舗などで発売される。

■“アメリカンダイナー”がテーマ

　今回登場するのは、マイメロディ50周年＆クロミ20周年を記念し、“アメリカンダイナー”をテーマにしたオリジナルデザインで展開される全6アイテムのコレクション。

　ラインナップには、A4サイズがすっぽり収まる実用的なサイズ感の「トートバッグ」をはじめ、肩がけと斜めがけのどちらにも対応した「ショルダーバッグ」、コンパクトながらスマホやミニ財布などの必需品がしっかり入る「ミニショルダー」などがそろう。

　また、「iPhoneケース」、「チャーム」、「スマホストラップ」も用意。いずれも、ウェイトレス姿のマイメロディとクロミがアニバーサリーイヤーをお祝いする様子が描かれるほか、アイスクリームドリンクに扮した「ANNA SUI」のモチーフがさりげなく施されており、遊び心あふれるデザインとなっている。