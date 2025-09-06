「ANNA SUI」マイメロディ＆クロミとコラボ！ ウェイトレス姿の“バッグやチャーム”など発売
マイメロディ＆クロミと「ANNA SUI」がコラボレーションした商品が、9月10日（水）から、全国の「ANNA SUI」店舗などで発売される。
【写真】愛らしさ満点のフェイスポーチチャームも！ コラボアイテム一覧
■“アメリカンダイナー”がテーマ
今回登場するのは、マイメロディ50周年＆クロミ20周年を記念し、“アメリカンダイナー”をテーマにしたオリジナルデザインで展開される全6アイテムのコレクション。
ラインナップには、A4サイズがすっぽり収まる実用的なサイズ感の「トートバッグ」をはじめ、肩がけと斜めがけのどちらにも対応した「ショルダーバッグ」、コンパクトながらスマホやミニ財布などの必需品がしっかり入る「ミニショルダー」などがそろう。
また、「iPhoneケース」、「チャーム」、「スマホストラップ」も用意。いずれも、ウェイトレス姿のマイメロディとクロミがアニバーサリーイヤーをお祝いする様子が描かれるほか、アイスクリームやドリンクに扮した「ANNA SUI」のモチーフがさりげなく施されており、遊び心あふれるデザインとなっている。
