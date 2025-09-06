「絶対的な価値を持つDF」「極めて優れた技術」イタリア名門に26歳日本人獲得待望論！セリエA王者も関心か「なぜフリーなのか」
アーセナルとの契約を解消した冨安健洋は、夏の欧州主要リーグの移籍市場が終わり、フリーで獲得できる優れた選手として注目を集めている。
中でも関心が報じられているひとつが、冨安がかつてプレーしたセリエAの強豪クラブたちの関心だ。ボローニャ時代の実績や、戦術的で難解とされるセリエAをよく知っていること、さらに26歳という年齢もあって、人気銘柄になる可能性が指摘されている。
ミラン専門サイト『Milanlive.it』は９月４日、「３バックでも４バックでもこなせて、あらゆるポジションを務められる。技術的な才能が極めて優れており、素晴らしいプレー構築ができる」と報じた。
「だが残念なことに、ここ２シーズンは本当にケガが多かった。そのため、アーセナルとの契約解消に至ったのだ。そうすることで、新しい移籍先を見つけ、再び継続的にプレーするのに役立つ」
同メディアは「ミランは生かせるかもしれない。トミヤスが万全のコンディションになれば、ミランが守備陣を強化させるのに必要な選手であり、今のメルカートのチャンスとなる」と続けている。
「ミランはリーズナブルなコストで彼を獲得し、６月までの契約を提示して、日々回復を評価していくことを考えていける。すべてがうまくいけば、ミランはわずか26歳の絶対的な価値を持つDFをコストゼロで手に入れられるかもしれない」
また、冨安にはナポリも注目しているとのうわさがあり、『calciomercato.it』はフリー選手の「ベスト５」に選出。『fanpage』も「なぜ26歳でフリーなのか」と、冨安の現状を伝える記事を報じた。イタリアでのかつての活躍から、コンディション次第では大きな関心を生むかもしれない。
フィジカルを万全にすることが最優先となる冨安だが、新天地をめぐるうわさは増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
