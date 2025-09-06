¥É·³»Ø´ø´±¡¡ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÄËº¨¤Î4Ï¢ÇÔ¤ÏÁÛÄê³°¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÌÀÆüÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë´üÂÔ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½2¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÃ«¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿¡£3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë3²ó2/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¡£Ç®Åê¤â·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÄËº¨¤Î4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ìîµå¤Ê¤ó¤À¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤À¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤³¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Ï¥è¥·¡Ê»³ËÜÍ³¿¡Ë¤¬Åê¤²¤ë¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÄ´»Ò¤¤¤¤¤«¤é³Ú¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç´¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.0¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢3°Ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¤³¤³10»î¹ç¤Ç9¾¡1ÇÔ¤ÈÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï6¡£ÂÐÀï¤Ï7»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤Î9·î¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£