アイナ・ジ・エンドが新宿でゲリラライブ 約3000人が熱狂、アフタームービー公開
アイナ・ジ・エンドが5日、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて、ゲリラフリーライブ『新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場』を開催した。
【動画】ゲリラライブ決行までの舞台裏や熱狂のステージが凝縮されたアフタームービー
当日は昼間に大雨警報が発令されるなど荒天に見舞われていたが、開演直前には夕日が差し込み、天候の回復とともにライブがスタート。サプライズ開催にもかかわらず、会場には約3000人の観客が集結した。
登場と同時に大きな歓声が上がる中、アイナは大ヒット中の新曲「革命道中 - On The Way」でライブを開始。圧倒的な歌声と感情をむき出しにしたパフォーマンスで会場の熱気は一気に最高潮に達した。
その後も、『劇場版モノノ怪 唐傘』主題歌「Love Sick」や、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ「アイコトバ」など、アニメタイアップ曲を中心に披露。ライブ後半には「サボテンガール」を歌唱し、終演かと思われたその直後、『ダンダダン』のキャラクターであるセルポ星人3体とターボババアがサプライズ登場した。
最後はキャラクターたちと再び「革命道中 - On The Way」を披露し、約40分間のライブはこの日最大の盛り上がりとともに幕を閉じた。
この模様を記録したアフタームービーもYouTubeで公開されており、ゲリラライブ決行までの舞台裏や熱狂のステージが凝縮された映像となっている。
さらに、このライブ内で、12月20日に東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『nukariari』の開催も発表された。
