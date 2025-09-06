ＮＨＫ朝ドラのＳＮＳが６日までに、「あんぱん」に出演する阿部サダヲと河合優実の写真を公開した。２人は流行語大賞にも選ばれたＴＢＳドラマ「不適切にもほどがある！」で親子を演じており、ファンから「『ふてほど』の小川親子の顔付きになってますよね」などのコメントが届いた。

朝ドラスタッフは「『逃がさんで、ヤムおんちゃん！』 立ち去ろうとする草吉をガッチリ確保する蘭子です」と投稿。ヤムおんちゃんを演じる阿部の手首を、蘭子を演じる河合ががっちりつかんでピースサインをしている。

２人は「ふてほど」で「小川市郎・純子」親子を演じ、昭和の熱血教師とスケバンの対比が視聴者に好評を博し、「ふてほど」は２０２４年の「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞にも輝いた。

ファンもこのツーショットに感激。「『ふてほど』の小川親子の顔付きになってますよね 『逃げんじゃねーよ、じじい！』」「某番組を彷彿させる このお二人はいつも最高 お父ちゃんを捕まえたみたい」「やっぱりふてほど思い出しちゃいます」「もう最高のツーショット 憂いを帯びた蘭子ちゃんから→ふてほどの純子ちゃんになった茶目っ気たっぷりの表情 お二人とも可愛い」「市郎と純子」「やっぱり小川親子じゃーん！」などの声が届いた。