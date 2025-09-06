テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）米電気自動車（ＥＶ）メーカー、テスラの取締役会はイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）にテスラの事業への集中を促すため、新たな巨額報酬案を提示した。すでに世界一の富豪であるマスク氏は史上初の「１兆ドル長者」となる可能性もある。

報酬案では、テスラが現在の企業価値を大幅に上回る水準に成長した場合、マスク氏に追加のテスラ株が付与される。時価総額を過去のどんな企業も近づいたことない水準に引き上げる必要がある。マスク氏に巨額の資産をもたらした前回の報酬パッケージも野心的な成長目標を掲げており、一時は達成困難とみられたが、テスラはやすやすとこの水準に到達した。

新たな報酬案に基づき、マスク氏には４億２３７０万株のテスラ株が追加付与される可能性がある。これは現在の株価で１４３５億ドル（約２１兆２５００億円）に相当する。

ただし、マスク氏がこうした株式を手に入れるのは、テスラの株価が今後大幅に上昇した場合のみ。マスク氏が報酬案の株式をすべて手にするには、テスラの時価総額を現在の１兆１０００億ドルを大幅に上回る８兆５０００億ドルに引き上げる必要がある。

もしテスラがこの時価総額目標に到達した場合、今回の報酬案に基づき追加付与される４億２３７０万株の価値は１兆ドルに近づく。

テスラが８兆５０００億ドルの時価総額を達成できれば、現在の市場で最大の時価総額を誇る米エヌビディアのおよそ２倍となり、史上最も価値ある企業となる。テスラの評価額はすでに自動車メーカーで群を抜いて高い水準にあるが、２番手のトヨタのような従来型自動車メーカーの方が販売台数や利益では大きく上回っている。