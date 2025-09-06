お笑いコンビの千鳥のノブ（45）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。自身のアニサキス体験を振り返った。

「アニサキスってあるじゃないですか。寄生虫。生魚の。あれ5年ぐらい前に1回しめサバ食べて当たって。それってめっちゃ珍しいんですよ。0・5％ぐらいなんですって」と切り出した。

そして「もう1回起こることはないだろうと思ったら、4日前。アニサキスに入られて。痛〜ってなって」と収録4日前にアニサキス中毒を発症したと打ち明けた。

医者に行くと「2回入るなんて、聞いたことないっすよって。確率で言うと、0・000004％や。どんな確率なんやろうと思って、AIのChatGPTに『どんな出来事に値するの？』って入れたんですよ。『アニサキスが2回当たること』なんですよ」と語り、スタジオは大爆笑に。

そして「次困るのが、すし行くのとか、お刺し身食べるのが怖いんですよ。今回、じんましんが出たんですけど…アレルギーになる。アニサキス恐恐体（こわこわからだ）になって、アレルギーになるんやって」と前置きした。その上で「僕は毎回これから、すし屋さんにみんなで行って『大将すいません、僕はアニサキスに2回なってます。次なったら死ぬ確率もあります。調理お願いします』って」と語ると、相方の大悟から「やめてくれ、せめて1人で行ってくれ」とツッコミが入った。

同番組のMCは千鳥の大悟とノブ。ゲストは花澤香菜、オズワルド伊藤俊介、、ハリセンボン近藤春菜犬飼貴丈、煌めき☆アンフォレントの鈴木Mob.、當間ローズ。