ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、３回２／３を３安打無失点、５三振１四球で勝敗は付かなかった。防御率３・７５。打者１５人に７０球で、最速１０１・５マイル（約１６３・３キロ）をマーク。１００マイル（約１６０・９キロ）超を復帰後最多の１１球投げ、フォーシームの平均球速９９・７マイル（約１６０・５キロ）は復帰後最速だった。打者では３打数無安打。打率２割７分７厘。チームは１―２でサヨナラ負けして４連敗。９月初勝利は遠い。

先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避したため、大谷は緊急登板。４回途中で２番手バンダにマウンド譲ったが、降板時には敵地にもかかわらずスタンディングオベーションが贈られた。５回にカスペリアスの暴投で１点を先制されるも６回にフリーマンの１９号ソロで同点に追い付いた。

９回に７番手の左腕スコットが登板。ボール球を振らせて２者連続三振を奪ったが、８番バサロへのカウント１―２からの５球目は失投。ほぼ真ん中の９８・７マイル（約１５８・８キロ）のフォーシームを右中間に運ばれ、サヨナラ負けした。

ドジャースの公式Ｘ（旧ツイッター）には直後からドジャースファンの怒りの投稿が殺到。

「スコットを解雇しろ！！！ 彼はまた試合を台なしにした」

「タナー・スコットとマイケル・コンフォートはこのチーム史上最悪の契約だ」

「タナー・スコットにボールを渡した瞬間、敗北はほぼ確定した」

「タナー・スコットは八百長の疑いで逮捕する必要がある」

「デーブ・ロバーツを解雇」

米スポーツサイト「アスレチック」のファビアン・アルダーヤ記者は自身のＸに「直近７試合のうち６試合に敗れており、いずれも勝率５割以下のチームに敗れている。直近、２９イニングのうち、得点したのはわずか２イニングだけだ」と投稿した。

パドレスも地区最下位のロッキーズに０―３で完封負けしたため、２ゲーム差は変わらなかったが、不振の打線、抑え不在の救援陣と深刻な状況。ポストシーズンに進んだとしても勝ち抜くのは厳しいだろう。２１世紀初のワールドシリーズ連覇は幻に終ってしまうのか…。