Æ¯¤±¤ë¤Î¤Ï75ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¡ª¡¡Ê¡²¬È¯¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤¬Á´¹ñ¤Ø¡¡¤È¤¤É¤¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì
¡Ö£·£µºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¡×¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÀÜµÒ¤äÄ´Íý¤òÃ´¤¦¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô³èÌö¤ò·Ç¤²¤ë¡Ö¤¦¤¤Ï¤ÎÊõ¡×¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂç·§½¼¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢£²£°Âå¤Ç¤ÎÂç»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÆþ±¡Ãæ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âµ±¤±¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¡£Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤ä¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ºÇÌ¡×¹½ÁÛ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÍË¤ÎÃë¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤ÎÇßÎÓ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡£»Å¹þ¤ß¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ï¤ß¡¢¤ß¤½½Á¤Î¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÆüÆ¯¤¤¤¿£µ¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÊú¤¨¤¿£¸£°Âå¤«¤é£¹£°Âå¤Ç¡¢Ãë¤Î³«Å¹¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½¥Û¡¼¥à¡Ö¤Ê¤´¤ß¤Î²È¤·¤«¤¿¡×¤«¤éÁ÷·Þ¤µ¤ì¤ÆÍè¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÚÍË¤À¤±ÇßÎÓ¤Ë½Ð¸þ¤µÊÃã¤ÇÆ¯¤¯¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎµÜÖ¿¤ß¤Á¤è¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤·¤ã¤¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿ßË¼¤Ç¤ÏÃ«¸ýÀµ»Ò¤µ¤ó¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦ÅâÍÈ¤²Äê¿©¡Ê£¹£µ£°±ß¡Ë¤ä¤È¤ó¤«¤Ä¤¬Ì¾Êª¡£¼êºÝ¤è¤¯Ìý¤ËÆþ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉ÷³Ê¤ÇÀäÉÊ¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ä²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ìò³ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¿Í¤Ïµ±¤±¤ë¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï»Å³Ý¤±¿Í¤ÎÂç·§¤µ¤ó¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¤¦¤¤Ï»Ô¤Ç¿©ÉÊ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Á¡¢µÊÃã¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö£·£°ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¡¼¥È¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õ¤±»®¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶ÅÀ¤Ï£²£°Âå¤ÇÁø¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡££´Ç¯´Ö¤ÎÆþÂà±¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÂ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌëÃæ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£¸£µºÐ¤ÎÅÄÃæ¥¤¥Ä¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£µëÎÁ¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³Âå¤«¤Ê¡×¡££²£°Âå¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¥É¥»¥Ö¥ó°ì¶Ú¤Ç¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤ó¤Í¡×¤È¹ë²÷¤ËÏÃ¤·¡¢µÒÀÊ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óµÊÃã¡×¤Ï¡È¤È¤¤É¤¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¯¤¯»Ñ¤â°ìÉô¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¡£Âç·§¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷ÀÃæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Êó½·¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤äÂ¹¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£²ð¸î»ÜÀß¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÆ¯¤¯¾ì¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£¸½ºß¡¢Ä¾±Ä¤ÏÇßÎÓ¤È½ÕÆü¤Î£²µòÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁáÎÉ¶è¤Î»Í²ÕÅÄÃÄÃÏ¤Ç¤âÏ¢·È·¿¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ë¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÇÉÀ¸·¿¤¬Î©¤Á¾å¤²ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ºÇÌ¡×·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£Á´¹ñ¤«¤é°ÍÍê¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£¡Ö±ÄÍø»ö¶È¤À¤«¤éÍø±×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢°û¿©¶È¤ÏÍø±×Î¨¤¬Äã¤¤¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥é¥ó¥Á¤ò£³£°£°£°±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ÏÄ©Àï¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¿®Ç°¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤ËÆ¯¤¯»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤È»×¤¦¡×¡£Ê¡²¬È¯¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¾Ð´é¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£