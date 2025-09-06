お笑いタレントの有吉弘行が５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。食事の際、常に物足りなく感じる一品を口にする一幕があった。

この日、共演のマツコ・デラックスとのトークコーナーで「エビフライに満足したことあります？ 俺、エビフライに満足したことがないんですけど」と唐突に話し出した有吉。

マツコが「どういう観点で？」と聞くと「なんか、トンカツとかに比べてエビフライって少なくないすか？ 損だよみたいな。２口くらいで（なくなる）」と返答した。

「それはお店による」とマツコが反論するも、有吉は「（見た目が）こんな（大きな）くせにさ。食べてみると、腹一杯にならない。だから、エビフライって…って、いつも思うんだよね」と続けた。

マツコに「でも、頼むんでしょ？」と言われると「頼む！ うまいから」と笑顔で即答。この言葉にマツコは「エビってさ。ちょっと調子に乗ってるよね。天ぷらとかもそうじゃん。もう王様として君臨してるじゃん。自覚症状があるのよ、エビには。このくらい（小型）でも『あんたたち、欲しいんでしょ？ 私のこと』って」と持論を展開。

有吉は「３本くらい入ってるヤツでさえ『なんだ、この物足りなさは！』って。『１０本にしてくれ！』って」と熱く語っていた。