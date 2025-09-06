カーリング吉田知那美、愛車のトヨタ“希少SUV”と2ショット 青空の下「ようやく洗車に行ける時間ができました」
カーリング女子の北京五輪銀メダル、ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショットを披露した。
【写真】洗車後の“愛車”の前で清々しい表情を見せる吉田知那美
吉田の愛車は白のトヨタ『ランドクルーザー70』。吉田は、これまでたびたび『ランクル70』にまつわる内容を投稿しており、『ランクル70』が発売された2023年11月には、「ついにネッツトヨタ北見（編集部注：吉田の所属先）本社のショールームにもランクル70が入りました!! すごく待ってました」と2ショットを公開していた。
この日の投稿では「平日の午前中、洗車場は貸し切り」とつづり、ピカピカに洗車された『ランクル70』の前で清々しい表情を見せる吉田の姿をアップ。「ようやく洗車に行ける時間ができました。ようやくノビもできた。ようやく空なんかも見れちゃって」と青空の動画も添えた。
この投稿には「カッコいいですね」「ランクル お似合い」「モノトーンのコーデ、車とお揃いですね！」「きれいな青空！」などのコメントが寄せられている。
