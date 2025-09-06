歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。7日、明石家さんまのイベントに生出演するため、東京から大阪・関西万博会場に移動する日程について話した。

番組序盤で「私、明日、大阪に行くんですよ」とつぶやき「とにかく天気だけを願っているんですよ」と祈るように話した。アシスタント垣花正が「大阪、大丈夫ですね。大阪の予報も晴れです」と告げた。和田は「ホント？ 良かった」と安心した声をあげた。

垣花は「明日、アッコさんは、いつものように生放送“（アッコに）おまかせ”を終えて、そのあとさんまさんが大阪・関西万博で『さんまPEACEFUL PARK 2025』という…」とさんまのイベントを紹介すると、和田が「そうなんですよ。喜寿をお祝いして、なんかみんなでコントやったりとか。音楽、っていうんで…私はMISIAと一緒に歌ったりするんですけど」と話した。

和田は「元気なさんまが喜寿って」と年齢について触れると、垣花が「さんまさんは70歳の概念変えてますよね」と話した。和田が「さんま、最初60歳になったら引退するって言ってたけど、さんま、歳を感じさせないよね」と続け、そこで垣花が「古希、70歳で古希ですね」と遅ればせながら訂正。和田も「喜寿じゃなかったっけ？」と話すと、垣花が「喜寿は77歳ですか」と話し「さんまさんは古希でも喜寿でも。概念が違います」と話した。

さんまは、7月1日の誕生日で70歳になっていた。