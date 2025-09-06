「信じられないことだが、誇りに思う」フランス主将FWムバッペがアンリに並ぶ代表通算51ゴール目!
北中米ワールドカップ欧州予選のグループD第1節が5日に行われ、フランス代表は中立地ポーランドでウクライナ代表に2-0で勝利した。主将FWキリアン・ムバッペ(レアル・マドリー)はこの試合で国際Aマッチ通算51ゴール目を記録。フランス歴代得点ランキング2位のティエリ・アンリ氏に並んだ。
ムバッペは1-0の後半37分、MFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)が自陣から裏へ送ったロングパスに反応。DFイリア・ザバルニーとの1対1から右足でゴール右に突き刺し、追加点を奪った。
これにより、26歳にしてレジェンドのアンリ氏に並ぶ通算51ゴール目。1位の元フランス代表FWオリビエ・ジルー(リール)とは6点差となっている。
フランス『レキップ』によると、ムバッペは「ティエリ・アンリのような選手に並ぶことは光栄だ」とコメント。「彼が僕たちフランス人にとってどんな存在かは誰もが知っている。彼は道を切り開き、偉大なことを成し遂げた人物だ。大きな敬意と憧れを抱いている」とリスペクトを示し、「このような数字に到達できたのは信じられないことだが、この記録を誇りに思う」と喜んだ。
