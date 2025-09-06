WEST.重岡大毅＆中間淳太「紋別エリアスタンプラリー」に挑戦！撮影許可取りも自力で

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週土曜深夜にABCテレビで放送されているWEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』。9月6日の放送からは、重岡大毅と中間淳太が挑んだ「紋別エリアスタンプラリー」の模様を2週にわたって届ける。

■実際に行われるスタンプラリーとリア突がコラボ

この企画では、紋別観光振興公社とリア突がコラボ。放送翌日の9月7日から、実際に北海道・紋別エリアでふたりがまわったルートを巡ることができる「紋別エリアスタンプラリー」が開催される。

このスタンプラリーに最初に挑むという重大ミッションに選ばれたのが重岡と中間。紋別の地に連れていかれ、突然「コラボスタンプラリーが始まる」と紋別観光振興公社の方に告げられたふたりは、「（企画を）やる前に教えてくれ！」と大声を上げながらも志気は高めにスタート。

しかし、ふたりに渡されたスタンプラリーのボードは実際に使われるものではなく、「紋別からの挑戦状」として場所のヒント＋全7ヵ所中3ヵ所に謎解き要素が含まれたもの。スタジオで見守るWEST.メンバーにも同じものが配られ、全員で謎解き気分を味わいながら見ていく。

最初のターゲットを定めたふたりは、道ゆく子どもに教わったスポットへ。撮影許可取りも自力で、がルールのためまずは重岡が向かったところ、「『かっこいい人来た！』って言われた」とニヤケ顔で戻ってきます。しかしそこはスタンプラリーとしては空振り。「これは時間かかるぞ～！」と腹をくくる。

ふたりに与えられた制限時間は、10時間。 広大な紋別エリアを回り、そのたびに撮影許可取りに走るふたりは、いつしか「許可取り結果発表」のミニコント（？）に興じるように。はじめは「しょーもな！」と言っていたメンバーも、「おもんなくて好き！」とだんだんトリコになっていく。

2週にわたる奮闘を見終え、「スタンプラリーってこんなクオリティーなんや！」とメンバーがその高クオリティに感嘆した今回。重岡と中間は「紋別からの挑戦」に打ち勝つことができたのか。ふたりの珍道中ぶりと合わせて、最後までぜひ見守ろう。

なお、TVerで見逃し配信が実施される他、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版が独占配信される。

■番組情報

ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』

09/06（土）25:00～25:30

出演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕/ 「濱」は、異字体が正式表記、小瀧望）

