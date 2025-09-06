Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¡¥á¥¥·¥³¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò·Ù²ü¡¡¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ö°ì¤Ä¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ ¡½ ¥á¥¥·¥³¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸áÁ°11»þ³«»Ï¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê23¡áÄ®ÅÄ¡Ë¤Ï5Æü¤ÎºÇ½ªÄ´À°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò·Ù²ü¡£¹â¤µ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¼«¿È¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Î¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï23Ç¯10·î¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¡£º£±óÀ¬¤ÏDFÉÚ°Â¡¢°ËÆ£¡¢¹â°æ¡¢Ä®ÅÄ¡¢°ÂÆ£¡¢MF¼éÅÄ¡¢ÅÄÃæ¡¢ÃæÂ¼·É¤é¤ò¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢FIFA¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÃæÊÆ¤Î¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¸½ºßÃÏ¤ò¿Þ¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òËÉ¤°¾å¤Ç¡¢¼çÀï¾ì¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢1¥á¡¼¥È¥ë92¤Î¹â¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£Ë¾·î¤Ï¡Ö¡ÊÆ²°Â¡ËÎ§·¯¤ä¡Ê°ËÅì¡Ë½ãÌé·¯¡¢¡Ê¿û¸¶¡ËÍ³Àª·¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤È¤«Àï¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë½Ð¤¿¤é1¤Ä¤ÎÁê¼ê¤ÎËÉÇÈÄé¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ë¤±¤¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¦CB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Öµï»Ä¤ê¤ÇCB¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÄÁÒÁª¼ê¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ë¾·î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½Ð¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤È¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÇµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¥â¥Î¤ÏµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¡¢Ë¾·î¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤µ¤äÂ®¤µ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
