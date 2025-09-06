¡È¥ª¥È¥Ê¥»¥¯¥·¡¼¤Î¿åÃå»Ñ¡É¤ÈÏÃÂê¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤ÎÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡ÖÌ¼¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤ò¼Ú¤ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿µÈÀ¥¡£2025Ç¯7·î¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿åÃå»Ñ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¥»¥¯¥·¡¼!!¤Î¿åÃå»Ñ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¸¤â¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤ÎÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼»£±Æ¤Ã¤Æ²á¹ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿! ¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥µ¥Ü¤é¤Ê¤¤¤È ¤³¤Î½ë¤µ¤ÏÌµÍý¡Á¡£È¾Ê¬²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»ä¡£ÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤Í¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë