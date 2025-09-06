『キミとアイドルプリキュア♪』第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」、アイドルプリキュア“真のセンター”は誰？
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」が、あす9月7日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】アイドルプリキュアのセンターを決めよう 第31話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」あらすじ
キュアチューブにアップされた5人のステージが評判となり、テレビや雑誌でもアイドルプリキュアの話題でもちきりとなる中、こころ（声：高森）ができあがったファンクラブ会員証の「ハコ推しバージョン」をみんなに披露する。それを見たメロロン（声：花井）は、どうしていつもキュアアイドルが真ん中なのか？と聞くが、うた（声：松岡）は3人の頃からずっと自分が真ん中だったことに気づいていなかった。そのやりとりを見たこころは「センター争い、しますか？」と問いかける。
こころから「誰もが認めるセンターであることがいちばん大事」と聞き、キュアウインク（声：高橋）やキュアキュンキュン、他のメンバーがセンターになったら、と想像しながら考えたうたは、次の日、学校でみんなに「誰がセンターがいいか」というアンケートを取り始める。それからしばらくが経ち、テレビに出ることになったアイドルプリキュアだったが、出演中、センターに立ったのは――
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】アイドルプリキュアのセンターを決めよう 第31話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
■第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」あらすじ
キュアチューブにアップされた5人のステージが評判となり、テレビや雑誌でもアイドルプリキュアの話題でもちきりとなる中、こころ（声：高森）ができあがったファンクラブ会員証の「ハコ推しバージョン」をみんなに披露する。それを見たメロロン（声：花井）は、どうしていつもキュアアイドルが真ん中なのか？と聞くが、うた（声：松岡）は3人の頃からずっと自分が真ん中だったことに気づいていなかった。そのやりとりを見たこころは「センター争い、しますか？」と問いかける。
こころから「誰もが認めるセンターであることがいちばん大事」と聞き、キュアウインク（声：高橋）やキュアキュンキュン、他のメンバーがセンターになったら、と想像しながら考えたうたは、次の日、学校でみんなに「誰がセンターがいいか」というアンケートを取り始める。それからしばらくが経ち、テレビに出ることになったアイドルプリキュアだったが、出演中、センターに立ったのは――
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記