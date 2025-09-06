¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù29ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È

¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè29ÏÃ¡Ö¶Ë¤ß¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÎµµ·¤ÏËÜµ¤¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹9·î7Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡¡Âè29ÏÃÍ½¹ðÆ°²è

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤òº£¿¹çýÌí¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£

¢£Âè29ÏÃ¡Ö¶Ë¤ß¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÎµµ·¤ÏËÜµ¤¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸

¡¡Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄ¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤ß¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡ª¡¡ËÊ¡ÊÅßÌî¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Îµµ·È´¤­¤Ç¡È¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÄ©¤à¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡Ä¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤òËÜµ¤¤Ç¸Ç¤á¤¿Îµµ·¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä!?

¡¡°ìÊý¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤È¿¿Çò¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Îè¡ÊÇÏ¾ìÎÉÇÏ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡Ä¡£

¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£