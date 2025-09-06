『仮面ライダーゼッツ』第1話「始まる」、胸にベルトを巻いた新たな仮面ライダーの物語がスタート！
今井竜太郎が主演を務める、新番組『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第1話「始まる」が、あす9月7日にスタート。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】夢に潜入し悪夢を止める新ヒーロー「仮面ライダーゼッツ」 第1話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第1話「始まる」あらすじ
万津莫（今井）は明晰夢の能力で、国民的タレントのねむ（堀口真帆）を鮮やかに救出、夢の中では困難なミッションをクリアする無敵のエージェントとして活躍している。
ある夜、莫は突如、怪人・ナイトメアに襲われた。明晰夢では無敵と戦う莫だったが、なぜかナイトメアに太刀打ちできず逃げ惑う。追い詰められた莫は謎の人物に遭遇、ゼッツドライバーとカプセムを託されると仮面ライダーゼッツに変身した！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
