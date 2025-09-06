近藤千尋

写真拡大

　モデルでタレントの近藤千尋が5日、自身のインスタグラムを更新し、お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久との結婚10周年を迎えたことを報告した。投稿では家族ショットを披露し、夫やファンへの感謝をつづっている。

【写真】近藤千尋＆ジャンポケ太田の夫婦ショット　子どもたちとの家族ショットも

　近藤は「2025年9月5日　結婚10周年記念日」「11年もよろしくね、ひーぼぉくん」と記し、夫婦ショットや家族写真を公開。「いつの間にか3人の母になり、出会った頃よりだいぶ逞しくなった私を　いつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」と、10年間を振り返りながら夫への思いを伝えた。

　さらに「そしていつも太田家を応援してくれるみなさんのおかげです」「周りの感謝を忘れずに日々を大切に過ごしていきたいと思います」と、家族を支えてくれる周囲への感謝も言葉にした。

　最後には「#スイートテンダイアモンド だよ！！って言って、おばあちゃんになるまで使ってねと10年でこんなことができる夫になりました。笑　いつもありがとう」と記し、太田からプレゼントされた指輪を付けた夫婦ショットを公開。子どもたちもそろった家族写真も披露している。

引用：「近藤千尋」インスタグラム（＠chipichan.1215）