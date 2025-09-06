ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÌÀ¤±Êý¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹¡¡¸ß¤¤¤ËË«¤á¹ç¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¡×¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæÍß¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡×¡Ê±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÂè£²ÃÆ¡££²£²Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡ÖºòÆüÌµ»ö¤Ë¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÆü¤Ï±«¤Ç¤·¤¿¤¬º£Æü¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ææ¤Î½÷Ìò¤ÎÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶ËÜ¤Ï¡ÖË¿ÈÖÁÈ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡Ö´ÄÆà¤µ¤ó¤È¤ÏÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÁÒ¸Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤´ÈÓ¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¶ËÜ¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÃµ¤¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶¶ËÜ¤¬¡Ö¡ÊÌÚÂ¼¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Çµ¢¤êºÝ¤â¡Ø´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì²È¤Ë°ìÂæ¡ÊÍß¤·¤¤¤Ê¡Ë¤Ã¤Æ¡×¡£ÌÚÂ¼¤âÉé¤±¤º¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¼¡×¤òµó¤²¤¿¡£À¼¼Á¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö´ÄÆà¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤¬ÃÏÀ¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÉ÷¼Ù¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤òË«¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£