敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦で、1-2のサヨナラ負けを喫した。4連敗になっただけでなく、第2捕手のダルトン・ラッシング捕手が足を痛め途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「明日のラインナップに彼はいないだろう」と語った。

2死一、二塁の好機。ラッシングの打球が自身の右足の膝下に直撃した。プロテクターが付いていない部分だったため、グラウンドに倒れ込み悶絶。トレーナーが駆け寄ったが、ロバーツ監督らの肩を借り、足を引きずりながらベンチに下がった。代わりの捕手には前日昇格したロートベットが入った。

現在ドジャースは正捕手のスミスが右手の打撲でスタメンから外れている状況。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、ロバーツ監督の囲み取材を中継。打撲と診断されたラッシングの症状に「幸運にもレントゲンではネガティブ（異常なし）だった。明日の朝、もう少し深く検査するためにCTスキャンを受ける予定だ」とした。

今後の出場については「今はかなり痛そうだから、しっかりと把握できるまでは……明らかに明日のラインナップに彼はいないだろう」と説明。「明日はベン（・ロートベット）が捕手を務めるだろう。ダルトンがIL（負傷者リスト）入りする可能性に備えて、別の捕手の起用を考える予定だ」と捕手起用の今後について話した。



（THE ANSWER編集部）