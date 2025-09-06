歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。超人気歌手を絶賛する場面があった。

和田は明日7日に大阪・関西万博で行われるお笑いタレント・明石家さんまの古希を祝うフェスイベント「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演する。

イベントにはお笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史や歌手のMISIA、女優の浅田美代子らも出演。和田は「私はMISIAと一緒に歌ったりするんですけど」と明かした。

さらに「私の前がMISIAなのよ」と自身の出番の前にMISIAが歌唱すると言い、「それがまたねえ。やっぱりMISIAの歌を横で聴いてるとうまいよね」と絶賛。

「もうねえ、あの小さな体であんな歌い方してあの声を出すんなら、なんでこんな大きな体で出ないんだろうって思うくらい」「へえ〜なんかこんな小さいのに頑張ってって」としみじみと話した。

MISIAはかつて和田の「もう一度ふたりで歌いたい」をカバーしたことがあり、歌い方が凄かったと言われると和田は「ねえ、フェイクが入ってね。もうまるでMISIAの歌みたいに」と振り返ると、「それが明日一緒に歌うんですよ」とうれしそうに語った。

「だから結構…。まあMISIAも緊張したとは言ってたけど、音合わせでねえ」と和田。「いやでもみんなの気持ちはさんまを盛り上げて、さんまを楽しくして、喜寿をね。まずはその前にさんまをお祝いして、お客さまに喜んでほしいっていうのがあるから。うちらで競ったってしょうがないよ」とも語った。