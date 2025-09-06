◇ナ・リーグ ドジャース1―2パイレーツ（2025年9月5日 ピッツバーグ）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（24）が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「8番・捕手」で先発出場。6回の打席で右膝付近に自打球を当て、負傷交代した。球団は「右下腿打撲」と発表した。

アクシデントが起きたのが、1―1の6回2死一塁で迎えたラッシングの第3打席だった。ラッシングが放ったファウルが右膝付近に直撃。そのままグラウンドに倒れ込み、自力では立ち上がれずにデーブ・ロバーツ監督やトレーナーの肩を借りてベンチに下がり、代打コールが送られた。コールは空振り三振に倒れ、勝ち越し点は奪えなかった。その裏の守りから最後の捕手ロートベットが捕手のポジションに入った。

ドジャースは正捕手スミスも右手甲にファウルチップを受けて欠場が続いており、残りの捕手はロートベットのみ。捕手陣にアクシデントが続く緊急事態となった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督はラッシングの状態について「かなり強く当たった。レントゲンを撮ったけど幸い骨折はなかった。ただ、明日の朝にCTを撮ってもう少し詳しく調べる予定。今はかなり痛そうにしてるし、明日は当然プレーできない。とりあえず“day-to-day”（日々の状態次第）のリスト入りってことになる。明日はベン（ロートベット）がマスクをかぶる。場合によってはラッシングをILに入れることも考えて、もう1人捕手を呼ぶことになると思う」とIL入りの可能性も示唆した。

右手甲に打球が直撃して欠場しているスミスの状態については「全部のメニューはこなしてるけど、まだバットは握ってない。だから明日は無理。ただ“day-to-day”だし、日曜は可能性を消したくはない。ただ同時に、バックアップの捕手にも成功のチャンスを与えないといけない。状況は状況だけど、同時にウィルをしっかりケアすることも大事だ」と説明した。

この日のロートベットのプレーについては「捕球は凄く良かったと思う。いい守りをしてくれたし、ブルペン陣とのコンビネーションも良かった。全体的に投手陣はよくやってくれたと思う。翔平も急な登板だったけど、素晴らしい仕事をしてくれた。総合的にはいい働きだった」と急造バッテリーを称えていた。