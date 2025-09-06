◇国際親善試合 日本 ― メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督（66）が5日、日本代表との親善に向けた前日会見に臨んだ。

同監督は2014年8月から日本の指揮を執ったが、スペイン・リーグ時代の八百長に関与した疑いが持たれて15年2月にアジア杯敗退後に志半ばで解任されていた。指揮官は古巣との対戦に関し「ロマンチック」な側面があると指摘。「感情的な試合になるだろう。私は日本で良い人たちと過ごした時間を本当に楽しんだ」と語った。

「日本は世界ランキング17位で我々は13位。彼ら（日本協会）は2つのグループの身体的な類似点を含めて、私の仕事ぶりを気に入って私を雇った」と当時を回顧。現在の代表に触れ「日本の選手は優秀で80〜90％が欧州でプレーしている。日本はアジアのリーダーでW杯出場権を獲得した競争力のあるチーム」と語った。

また、韓国戦（9日）も含めた今回の親善試合に向け「この2試合は私たちにとって非常に役立つだろう。韓国は世界23位。彼らは私たちが対戦する北中米カリブ海以外の対戦相手を見るのに役立つ」と指摘した。